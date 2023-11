Esteban Ocon: Lágrimas de alegría por el casco de Deadpool

No es raro que en la Fórmula 1 choquen los dos mundos del cine y el automovilismo. Las escuderías siempre están promocionando una nueva película, Brad Pitt está trabajando para Apple en una película ambientada en la industria del GP, la nueva película de Michael Mann se estrenará en diciembre, Adram Driver interpreta a Enzo Ferrari.

Muchos pilotos son grandes aficionados al cine, y a la inversa, muchos actores son grandes aficionados a las carreras, con numerosas visitas a Grandes Premios, Tom Cruise o Will Smith son sólo dos de ellos.

También hay otro nivel: Esteban Ocon, ganador de un GP, es un gran aficionado a los cómics y ya ha aparecido con un casco inspirado en Spiderman.

En Las Vegas ha surgido una nueva perspectiva, porque el actor y productor canadiense Ryan Reynolds (47) es inversor en la escudería Alpine GP desde junio y también es un gran aficionado a los Grandes Premios.

Reynolds interpreta desde 2016 al personaje de culto de Marvel Deadpool, un antihéroe que de vez en cuando rompe la llamada cuarta pared, es decir, cuando un artista se dirige al público.



Reynolds se encuentra este fin de semana en Las Vegas, y Esteban Ocon le tenía preparada una sorpresa a la estrella de cine: El francés está conduciendo en Nevada con un casco con los colores de Deadpool.



Ocon dijo: "Era la primera vez que Ryan veía nuestro trabajo de cerca y tengo que decir que es un tipo super simpático. Cuando vi lo bien que se lo pasó con el casco, casi se me saltan las lágrimas. Soy un gran fan de los personajes de Marvel, y me conmovió profundamente su reacción ante el casco."



A Reynolds casi se le salen los ojos de las órbitas cuando Ocon le enseñó el casco y le dijo: "¿Vas a correr con eso? ¿De verdad? Es increíble".



Cuando Reynolds se enteró de que Ocon era un gran fan del universo Marvel, le invitó al rodaje de Deadpool 3 en verano -que quedó en suspenso en julio debido a la huelga de actores estadounidenses organizados en el sindicato SAG-AFTRA (Screen Acttors Guild, American Federation of Television and Radio Artists). El rodaje se reanudará a finales de noviembre.