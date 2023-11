Esteban Ocon : des larmes de joie pour le casque de Deadpool

Il n'est pas rare que les deux mondes du cinéma et du sport automobile se rencontrent en Formule 1. Les écuries font régulièrement de la publicité pour un nouveau film, Brad Pitt travaille pour Apple sur un film qui se déroule dans le milieu des GP, le nouveau film de Michael Mann sort en décembre, Adram Driver joue Enzo Ferrari.

De nombreux pilotes sont de grands fans de cinéma, et inversement, de nombreux acteurs sont de grands fans de course, avec de nombreuses visites de Grands Prix, Tom Cruise ou Will Smith n'en sont que deux.

Il y a aussi un autre niveau : le vainqueur du GP Esteban Ocon est un grand fan de bandes dessinées et s'est déjà présenté avec un casque inspiré de Spiderman.

Une nouvelle perspective s'est ouverte à Las Vegas - car l'acteur et producteur canadien Ryan Reynolds (47 ans) est depuis juin un investisseur de l'écurie de GP d'Alpine, lui aussi un énorme fan de Grand Prix.

Depuis 2016, Reynolds incarne le personnage culte de Marvel, Deadpool, un anti-héros qui brise de temps en temps ce que l'on appelle le quatrième mur, c'est-à-dire lorsqu'un artiste s'adresse au public.



Reynolds est à Las Vegas ce week-end, et Esteban Ocon a réservé une surprise à la star du cinéma : Le Français a roulé dans le Nevada avec un casque aux couleurs de Deadpool.



Ocon a raconté : "C'était la première fois que Ryan venait voir notre travail de près, et je dois dire - un type super sympa. Quand j'ai vu le plaisir qu'il prenait à porter le casque, j'ai presque eu les larmes aux yeux. Je suis un énorme fan des personnages de Marvel, et la façon dont il a réagi au casque m'a profondément ému".



Les yeux de Reynolds sont presque tombés de sa tête quand Ocon lui a montré le casque et lui a dit : "C'est avec ça que tu fais la course ? Vraiment ? C'est génial".



En apprenant qu'Ocon est un grand fan de l'univers Marvel, Reynolds l'a invité cet été sur le tournage de Deadpool 3 - qui a toutefois été mis en attente en juillet, en raison de la grève des acteurs américains organisés au sein du syndicat SAG-AFTRA (Screen Acttors Guild, American Federation of Television and Radio Artists). Le tournage reprendra fin novembre.