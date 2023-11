Esteban Ocon: lacrime di gioia per il casco di Deadpool

Non è raro che i due mondi del cinema e degli sport motoristici si scontrino in Formula 1. Le scuderie promuovono sempre un nuovo film, Brad Pitt sta lavorando per la Apple a un film ambientato nell'industria dei GP, il nuovo film di Michael Mann uscirà a dicembre, Adram Driver interpreta Enzo Ferrari.

Molti piloti sono grandi appassionati di cinema, e viceversa molti attori sono grandi appassionati di corse, con numerose visite ai Gran Premi, Tom Cruise o Will Smith sono solo due di questi.

C'è poi un altro livello: il vincitore del GP Esteban Ocon è un grande appassionato di fumetti e ha già indossato un casco ispirato a Spiderman.

A Las Vegas è emersa una nuova prospettiva, perché l'attore e produttore canadese Ryan Reynolds (47 anni) è da giugno un investitore della squadra Alpine GP ed è anche un grande appassionato di Gran Premi.

Reynolds interpreta dal 2016 il personaggio cult della Marvel, Deadpool, un antieroe che occasionalmente rompe la cosiddetta quarta parete, ovvero quando un artista si rivolge al pubblico.



Reynolds si trova a Las Vegas questo fine settimana, ed Esteban Ocon aveva in serbo una sorpresa per la star del cinema: Il francese sta guidando in Nevada indossando un casco con i colori di Deadpool.



Ocon ha dichiarato: "È stata la prima volta che Ryan ha visto il nostro lavoro da vicino e devo dire che è un tipo super gentile. Quando ho visto quanto si è divertito con il casco, ero quasi in lacrime. Sono un grande fan dei personaggi Marvel e la sua reazione al casco mi ha profondamente commosso".



Gli occhi di Reynolds sono quasi usciti dalla testa quando Ocon gli ha mostrato il casco e gli ha detto: "Hai intenzione di correre con quello? Davvero? È fantastico".



Quando Reynolds ha saputo che Ocon era un grande fan dell'universo Marvel, lo ha invitato a partecipare alle riprese di Deadpool 3 in estate, che sono state sospese a luglio a causa dello sciopero degli attori statunitensi organizzati nel sindacato SAG-AFTRA (Screen Acttors Guild, American Federation of Television and Radio Artists). Le riprese riprenderanno a fine novembre.