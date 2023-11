Esteban Ocon: Lágrimas de alegria com o capacete do Deadpool

Não é raro que os dois mundos do cinema e do desporto automóvel colidam na Fórmula 1. As equipas de corrida estão sempre a promover um novo filme, Brad Pitt está a trabalhar para a Apple num filme passado na indústria dos GP, o novo filme de Michael Mann será lançado em dezembro, Adram Driver interpreta Enzo Ferrari.

Muitos pilotos são grandes fãs de cinema e, inversamente, muitos actores são grandes fãs de corridas, com numerosas visitas a Grandes Prémios, Tom Cruise ou Will Smith são apenas dois deles.

Depois, há outro nível: o vencedor do GP Esteban Ocon é um grande fã de banda desenhada e já apareceu com um capacete inspirado no Homem-Aranha.

Uma nova perspetiva surgiu em Las Vegas - porque o ator e produtor canadiano Ryan Reynolds (47) é um investidor na equipa de corrida GP da Alpine desde junho e é também um grande fã de Grandes Prémios.

Reynolds interpreta a personagem de culto da Marvel, Deadpool, desde 2016, um anti-herói que, ocasionalmente, quebra a chamada quarta parede - por outras palavras, quando um artista se dirige ao público.



Reynolds está em Las Vegas este fim de semana, e Esteban Ocon tinha uma surpresa reservada para a estrela de cinema: O francês está a conduzir no Nevada com um capacete com as cores do Deadpool.



Ocon disse: "Foi a primeira vez que o Ryan viu o nosso trabalho de perto e tenho de o dizer - é um tipo super simpático. Quando vi o quanto ele se divertiu com o capacete, quase chorei. Sou um grande fã das personagens da Marvel e fiquei profundamente comovido com a sua reação ao capacete".



Os olhos de Reynolds quase saltaram da cabeça quando Ocon lhe mostrou o capacete e disse: "Vais correr com isso? A sério? Isso é espetacular".



Quando Reynolds soube que Ocon era um grande fã do universo Marvel, convidou-o para as filmagens de Deadpool 3 no verão - que foram suspensas em julho devido à greve dos actores norte-americanos organizados no sindicato SAG-AFTRA (Screen Acttors Guild, American Federation of Television and Radio Artists). As filmagens serão retomadas no final de novembro.