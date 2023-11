2e séance d'entraînement à Las Vegas : Duo Ferrari en tête

La deuxième séance d'essais libres à Las Vegas a eu lieu avec deux heures et demie de retard et a duré 90 minutes au lieu des 60 habituelles. C'est finalement le pilote Ferrari Charles Leclerc qui a pris l'avantage.

Les fans dans les tribunes ont été renvoyés chez eux juste avant le début de la deuxième séance d'entraînement, car les commissaires sur la piste avaient terminé leur journée. En effet, la deuxième séance a eu lieu avec deux heures et demie de retard. La raison en était le bord d'une plaque d'égout qui avait cédé après seulement neuf minutes lors de la première séance d'essais lorsque Carlos Sainz avait roulé dessus. La séance a été interrompue et n'a pas été relancée.

En effet, après l'incident de Sainz, les responsables ont vérifié toute la piste et ont constaté que plus de 30 couvertures devaient être améliorées. Et cela a pris beaucoup de temps. Carlos Sainz et Esteban Ocon, dont les voitures ont été fortement endommagées lors de la première séance d'essais, ont eu de la chance dans leur malheur. Les deux équipes ont fait un travail formidable et ont préparé à temps les voitures des deux malchanceux pour la deuxième séance.

Les premiers pilotes à s'aventurer sur la piste étaient les pilotes McLaren Lando Norris et Oscar Piastri. Pour le Britannique, le plaisir a été de courte durée puisqu'il est rentré au stand peu après. Son coéquipier Oscar Piastri n'a pas tardé à rentrer lui aussi. Le CEO de McLaren, Zak Brown, a annoncé peu après qu'il n'y avait pas de problème avec les voitures et que l'on travaillait sur la garde au sol.

Peu après, les deux pilotes ont pu reprendre la course au chrono qui battait son plein. Carlos Sainz a brièvement pris la tête de la course, mais l'Espagnol a ensuite été devancé par son coéquipier Charles Leclerc, qui a réalisé un temps de 1:38,917. Plusieurs pilotes ont freiné, dont Kevin Magnussen et Sergio Pérez. Lance Stroll a fait un tête-à-queue au 14e virage après 14 minutes, ce qui a déclenché une brève phase jaune, mais il a pu éviter un impact et poursuivre sa course.

Après 19 minutes, le champion Max Verstappen se signale en tête. La star de Red Bull Racing a parcouru les 6,201 km en 1:38,209 min, avec des pneus à gomme mi-dure. Après un peu moins d'une demi-heure, il est passé aux pneus tendres et a freiné dans le douzième virage. Sainz a enchaîné avec 1:36,984 min et a pris la tête. Sergio Pérez était également plus rapide que son coéquipier. Peu après, Leclerc s'est glissé entre Sainz et le Mexicain, ce qui a permis à Verstappen de passer en quatrième position.

Un 12e virage délicat

Ensuite, l'ordre était le suivant : Sainz devant Leclerc, Pérez, Verstappen, Alex Albon, Lewis Hamilton, Norris, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Logan Sargeant, Esteban Ocon, Fernando Alonso, Nico Hülkenberg, Daniel Ricciardo, Lance Stroll, George Russell, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Guanyu Zhou et Piastri. Leclerc ne s'est pas laissé faire et a établi une nouvelle référence avec 1:36,660 min.

Bottas s'est également amélioré et a repris la cinquième place à Albon. Le pilote Williams a été relégué quelques instants plus tard à la huitième place par Alonso. Verstappen s'est également amélioré, passant à la troisième position. Le pilote Haas Hülkenberg, qui, contrairement à son coéquipier Magnussen, roulait avec l'ancienne spécification de la voiture, a freiné dans le douzième virage et cinq minutes plus tard, Gasly a effectué un tête-à-queue au même endroit.

Peu avant la mi-temps, Hamilton a profité de l'ombre que lui offrait Magnussen pour se hisser à la deuxième place. Le septuple champion du monde n'a été que trois dixièmes plus lent que le leader Leclerc. Quelques minutes plus tard, Albon était également rapide et prenait la troisième position à 28 millièmes de seconde du meilleur temps de Leclerc.

A la mi-temps, le Monégasque était toujours en tête de la feuille de temps. Hamilton, Albon, Sainz, Russell, Verstappen, Pérez, Alonso, Zhou et Stroll suivaient dans les autres positions du top 10, puis Gasly, Sargeant, Ocon, Norris, Bottas, Tsunoda, Magnussen, Ricciardo, Piastri et Hülkenberg.

Gasly, Sargeant et Hülkenberg ont été avertis pour avoir franchi la ligne blanche à l'entrée de la pitlane. Albon a commis un gros freinage dans le virage 14 et a dû rentrer au stand car son pneu avant droit était passé après cette erreur. Tout s'est mieux passé pour Alonso, qui a pris la tête de la course avec un temps de 1:36,657 min.

Meilleur temps pour Charles Leclerc

Il n'a pas pu s'en réjouir longtemps, car quelques minutes avant la fin de la première heure, Sainz a réalisé un nouveau tour le plus rapide en 1:36,354 min avec un nouveau train de pneus tendres. La joie de la star de Ferrari n'a pas duré longtemps non plus, puisque Verstappen a fait de même en bouclant les 6,201 km en 1'36''307. Leclerc s'est lui aussi lancé dans la chasse au chrono et a été le premier à franchir la barre des 1'36'' en 1'35''696.

Une demi-heure avant la fin de la séance, Hülkenberg accélérait lui aussi et parvenait à se hisser à la quatrième place, mais il était rapidement relégué en sixième position. Bottas a de nouveau été rapide et s'est classé quatrième, tandis que Russell a fait un tête-à-queue dans le cinquième virage. Sargeant était en revanche le prochain à se tromper dans le douzième virage.

Alonso s'est amélioré jusqu'à la deuxième position, se rapprochant à un centième du meilleur temps de Leclerc. La star de Ferrari de Monte-Carlo a réagi en améliorant son temps à 1:35.265. Alonso et Sainz ont été les suivants à freiner au virage 12.

Un quart d'heure avant la fin de la deuxième séance d'essais, Leclerc était toujours le plus rapide sur la piste. Derrière lui, Sainz, Alonso, Pérez, Bottas, Verstappen, Hülkenberg, Stroll, Hamilton et Albon occupaient les autres places du top 10. Norris, Russell, Magnussen, Piastri, Gasly, Ocon, Tsunoda, Zhou, Ricciardo et Sargeant suivaient derrière les dix plus rapides.

Dans les dix dernières minutes, la plupart des pilotes n'étaient plus à la chasse au temps, seuls Russell, Magnussen, Gasly et Zhou roulaient encore avec les pneus tendres. Par conséquent, il y avait peu de mouvement sur l'écran des temps. Peu avant la fin, les drapeaux jaunes se sont de nouveau allumés suite à un freinage de Sargeant dans le cinquième virage. Verstappen a subi le même sort à la dernière minute. Finalement, Leclerc a pu se réjouir d'avoir réalisé le meilleur temps de la FP2.

2e séance d'essais, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35,265 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,517 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,528

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,820

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,864

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,918

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,224

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,231

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,398

10. Alex Albon (T), Williams, +1,423

11. Lando Norris (GB), McLaren, +1,599

12. George Russell (GB), Mercedes, +1,625

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,652

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,722

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,869

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,976

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2,147

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2,391

19. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +2,415

20e Logan Sargeant (USA), Williams, +2,875