2a prova Las Vegas: Il duo Ferrari in testa

I tifosi in tribuna sono stati mandati a casa poco prima dell'inizio della seconda sessione di prove perché i commissari di pista avevano finito di lavorare. La seconda sessione è stata ritardata di due ore e mezza. Il motivo è stato il bordo di un tombino che ha ceduto dopo soli nove minuti della prima sessione di prove quando Carlos Sainz vi è caduto sopra. La sessione è stata annullata e non è stata ripresa.

Dopo l'incidente di Sainz, gli organizzatori hanno controllato l'intera pista e hanno scoperto che più di 30 tombini dovevano essere riparati. E questo ha richiesto un bel po' di tempo. Carlos Sainz ed Esteban Ocon, le cui auto sono state gravemente danneggiate nella prima sessione di prove, hanno avuto un colpo di fortuna. Entrambi i team hanno fatto un ottimo lavoro e hanno preparato le auto dei due sfortunati piloti in tempo per la seconda sessione.

I primi a scendere in pista sono stati i piloti McLaren Lando Norris e Oscar Piastri. È stato un breve piacere per il britannico, che poco dopo si è diretto ai box a passo d'uomo. Anche il suo compagno di squadra Oscar Piastri è rientrato presto. Zak Brown, CEO della McLaren, ha annunciato poco dopo che non c'erano problemi con le vetture e che stavano lavorando sull'altezza da terra.

Poco dopo, entrambi sono stati in grado di prendere nuovamente parte alla caccia al tempo, che era in pieno svolgimento. Carlos Sainz ha preso il comando per un breve periodo, ma lo spagnolo è stato spodestato poco dopo dal suo compagno di squadra Charles Leclerc con un tempo di 1:38.917 minuti. Diversi piloti hanno rallentato, tra cui Kevin Magnussen e Sergio Pérez. Lance Stroll è andato in testacoda alla 14a curva dopo 14 minuti, facendo scattare un breve periodo di giallo, ma è riuscito a evitare un incidente e a proseguire.

Dopo 19 minuti, il campione Max Verstappen ha preso il comando. La stella della Red Bull Racing ha percorso i 6,201 km in 1:38.209 minuti - con la mescola di pneumatici medio-dura. Dopo poco meno di mezz'ora, è passato alle gomme morbide e ha frenato alla dodicesima curva. Sainz ha proseguito con un 1:36.984 minuti e ha preso il comando. Anche Sergio Pérez è stato più veloce del suo compagno di squadra. Poco dopo, Leclerc si è infilato tra Sainz e il messicano, facendo scendere Verstappen in quarta posizione.

Curva 12 insidiosa

Successivamente, l'ordine era Sainz davanti a Leclerc, Pérez, Verstappen, Alex Albon, Lewis Hamilton, Norris, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Logan Sargeant, Esteban Ocon, Fernando Alonso, Nico Hülkenberg, Daniel Ricciardo, Lance Stroll, George Russell, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Guanyu Zhou e Piastri. Leclerc non si è lasciato intimorire e ha stabilito un nuovo punto di riferimento con un 1:36.660 min.

Anche Bottas si è migliorato e ha rilevato il quinto posto da Albon. Il pilota della Williams è stato relegato all'ottavo posto da Alonso pochi istanti dopo. Anche Verstappen si è migliorato, salendo in terza posizione. Il pilota della Haas Hülkenberg, che a differenza del suo compagno di squadra Magnussen guidava la vecchia specifica della vettura, ha frenato alla dodicesima curva e cinque minuti dopo Gasly è andato in testacoda nello stesso punto.

Poco prima di metà gara, Hamilton ha beneficiato di una scia fornita da Magnussen e si è portato in seconda posizione. Il sette volte campione del mondo era solo tre decimi più lento del primo classificato Leclerc. Anche Albon è stato veloce pochi minuti dopo, conquistando il terzo posto a 28 millesimi di secondo dal miglior tempo di Leclerc.

A metà gara, il monegasco era ancora in testa alla classifica dei tempi. Hamilton, Albon, Sainz, Russell, Verstappen, Pérez, Alonso, Zhou e Stroll seguivano nelle altre prime 10 posizioni, con Gasly, Sargeant, Ocon, Norris, Bottas, Tsunoda, Magnussen, Ricciardo, Piastri e Hülkenberg dietro di loro.

Gasly, Sargeant e Hülkenberg sono stati ammoniti per aver superato la linea bianca all'ingresso della corsia dei box. Albon ha commesso un grave errore in frenata alla curva 14 ed è dovuto rientrare ai box perché il suo pneumatico anteriore destro si è forato dopo l'errore. Le cose sono andate meglio per Alonso, che ha conquistato il primo posto con un tempo di 1:36.657 minuti.

Il miglior tempo di Charles Leclerc

Non ha avuto molto tempo per gioire, perché Sainz ha fatto segnare un nuovo giro veloce con un nuovo set di gomme morbide in 1:36.354 minuti a pochi minuti dalla fine della prima ora. La gioia del fuoriclasse della Ferrari non è durata a lungo, perché Verstappen ha fatto lo stesso e ha completato i 6,201 chilometri in 1:36.307 minuti. Anche Leclerc si è unito alla caccia al tempo ed è stato il primo a superare la soglia dell'1:36 con 1:35.696 minuti.

A mezz'ora dalla fine della sessione, anche Hülkenberg ha accelerato e si è portato in quarta posizione, ma è stato presto relegato in sesta. Bottas è stato di nuovo veloce e si è piazzato al quarto posto, mentre Russell è andato in testacoda alla quinta curva. Sargeant, invece, è stato il prossimo a commettere un errore alla dodicesima curva.

Alonso è salito in seconda posizione, arrivando a un centesimo dal miglior tempo di Leclerc. Il fuoriclasse della Ferrari di Monte Carlo ha risposto e si è migliorato fino a 1:35.265 min. Alonso e Sainz sono stati i successivi a frenare alla curva 12.

A quindici minuti dalla fine della seconda sessione, Leclerc era ancora il più veloce in pista. Dietro di lui, Sainz, Alonso, Pérez, Bottas, Verstappen, Hülkenberg, Stroll, Hamilton e Albon occupavano le altre prime 10 posizioni. Norris, Russell, Magnussen, Piastri, Gasly, Ocon, Tsunoda, Zhou, Ricciardo e Sargeant hanno seguito i dieci più veloci.

Negli ultimi 10 minuti, la maggior parte dei piloti non era più a caccia di tempi, con solo Russell, Magnussen, Gasly e Zhou ancora con le gomme morbide. Di conseguenza, i movimenti sul monitor dei tempi sono stati scarsi. Poco prima della fine, le bandiere gialle sono uscite di nuovo a causa di una frenata di Sargeant alla quinta curva. Verstappen ha subito la stessa sorte nei minuti finali. Alla fine, Leclerc è stato felice di ottenere il miglior tempo nelle FP2.

2a prova, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35.265 min.

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,517 sec.

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,528

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.820

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.864

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0.918

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.224

08 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.231

09° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.398

10° Alex Albon (T), Williams, +1.423

11° Lando Norris (GB), McLaren, +1.599

12° George Russell (GB), Mercedes, +1.625

13° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.652

14° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1.722

15° Pierre Gasly (F), Alpine, +1.869

16° Esteban Ocon (F), Alpine, +1.976

17° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2.147

18° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2.391

19° Daniel Ricciardo (AUS), AlfaTauri, +2.415

20° Logan Sargeant (USA), Williams, +2.875