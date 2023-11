2º treino Las Vegas: Dupla da Ferrari na liderança

A segunda sessão de treinos livres em Las Vegas teve lugar com duas horas e meia de atraso e durou 90 minutos em vez dos habituais 60. No final, o piloto da Ferrari, Charles Leclerc, foi o melhor.

Os adeptos presentes nas bancadas foram mandados para casa pouco antes do início da segunda sessão de treinos livres, porque os comissários de pista tinham terminado o seu trabalho. A segunda sessão teve um atraso de duas horas e meia. O motivo foi a borda de uma tampa de esgoto, que cedeu após apenas nove minutos da primeira sessão de treinos, quando Carlos Sainz bateu nela. A sessão foi cancelada e não foi retomada.

Após o incidente de Sainz, os organizadores verificaram toda a pista e descobriram que mais de 30 tampas tinham de ser reparadas. E isso demorou bastante tempo. Carlos Sainz e Esteban Ocon, cujos carros ficaram muito danificados na primeira sessão de treinos, tiveram um golpe de sorte. Ambas as equipas fizeram um excelente trabalho e prepararam os carros dos dois pilotos azarados a tempo para a segunda sessão.

Os primeiros pilotos a entrar em pista foram os pilotos da McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri. Foi um prazer breve para o britânico, que pouco depois se dirigiu para as boxes em marcha lenta. E o seu companheiro de equipa, Oscar Piastri, também regressou pouco depois. O CEO da McLaren, Zak Brown, anunciou pouco depois que não havia qualquer problema com os carros e que estavam a trabalhar na distância ao solo.

Pouco depois, ambos puderam voltar a participar na perseguição ao tempo, que estava a decorrer em pleno. Carlos Sainz assumiu a liderança por um curto período de tempo, mas o espanhol foi ultrapassado pouco depois pelo seu companheiro de equipa Charles Leclerc com um tempo de 1:38.917 minutos. Vários pilotos abrandaram o ritmo, incluindo Kevin Magnussen e Sergio Pérez. Lance Stroll roda na 14ª curva aos 14 minutos, provocando um curto período de amarela, mas consegue evitar um acidente e continuar.

Aos 19 minutos, o campeão Max Verstappen assumiu a liderança. A estrela da Red Bull Racing percorreu os 6,201 km em 1:38.209 minutos - com o pneu médio duro. Após pouco menos de meia hora, mudou para os pneus macios e travou na décima segunda curva. Sainz seguiu com um tempo de 1:36.984 minutos e assumiu a liderança. Sergio Pérez também foi mais rápido do que o seu companheiro de equipa. Pouco depois, Leclerc ficou entre Sainz e o mexicano, deixando Verstappen na quarta posição.

A complicada 12ª curva

Depois disso, a ordem era Sainz à frente de Leclerc, Pérez, Verstappen, Alex Albon, Lewis Hamilton, Norris, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Logan Sargeant, Esteban Ocon, Fernando Alonso, Nico Hülkenberg, Daniel Ricciardo, Lance Stroll, George Russell, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Guanyu Zhou e Piastri. Leclerc não se deixou abater e estabeleceu uma nova marca com 1:36.660 min.

Bottas também melhorou e tomou o quinto lugar de Albon. O piloto da Williams foi relegado para o oitavo lugar por Alonso momentos depois. Verstappen também melhorou, subindo para a terceira posição. O piloto da Haas, Hülkenberg, que, ao contrário do seu companheiro de equipa Magnussen, estava a conduzir a especificação do carro antigo, travou na décima segunda curva e, cinco minutos depois, Gasly rodou no mesmo local.

Pouco antes da metade da corrida, Hamilton se beneficiou de um slipstream fornecido por Magnussen e subiu para o segundo lugar. O sete vezes campeão do mundo foi apenas três décimos mais lento do que o segundo classificado Leclerc. Albon também foi rápido alguns minutos mais tarde, ficando em terceiro lugar a 28 milésimos de segundo do melhor tempo de Leclerc.

A meio da corrida, o monegasco continuava a liderar a tabela de tempos. Hamilton, Albon, Sainz, Russell, Verstappen, Pérez, Alonso, Zhou e Stroll seguiam nas outras 10 primeiras posições, com Gasly, Sargeant, Ocon, Norris, Bottas, Tsunoda, Magnussen, Ricciardo, Piastri e Hülkenberg atrás deles.

Gasly, Sargeant e Hülkenberg foram advertidos por cruzarem a linha branca na entrada do pit lane. Albon cometeu um grande erro de travagem na curva 14 e teve de ir para as boxes porque o seu pneu dianteiro direito furou após o erro. As coisas correram melhor para Alonso, que conquistou o primeiro lugar com um tempo de 1:36.657 minutos.

O melhor tempo de Charles Leclerc

Não teve muito tempo para se regozijar, pois Sainz estabeleceu uma nova volta mais rápida com um novo conjunto de pneus macios em 1:36.354 minutos, apenas alguns minutos antes do final da primeira hora. A alegria da estrela da Ferrari também não durou muito, pois Verstappen fez o mesmo e completou os 6,201 quilómetros em 1:36,307 min. Leclerc também se juntou à perseguição e foi o primeiro a quebrar a marca de 1:36 com 1:35,696 min.

A meia hora do final da sessão, Hülkenberg também acelerou e chegou a ocupar o quarto lugar, mas foi logo relegado para sexto. Bottas voltou a ser rápido e alinhou em quarto lugar, enquanto Russell rodou na quinta curva. Sargeant, por outro lado, foi o próximo a cometer um erro na décima segunda curva.

Alonso melhorou para a segunda posição, ficando a um centésimo do melhor tempo de Leclerc. A estrela da Ferrari de Monte Carlo respondeu e melhorou para 1:35.265 min. Alonso e Sainz foram os próximos a travar na curva 12.

A quinze minutos do final da segunda sessão, Leclerc continua a ser o mais rápido em pista. Atrás dele, Sainz, Alonso, Pérez, Bottas, Verstappen, Hülkenberg, Stroll, Hamilton e Albon ocupam as outras 10 primeiras posições. Norris, Russell, Magnussen, Piastri, Gasly, Ocon, Tsunoda, Zhou, Ricciardo e Sargeant seguiam atrás dos dez mais rápidos.

Nos últimos 10 minutos, a maioria dos pilotos já não estava a perseguir tempos, com apenas Russell, Magnussen, Gasly e Zhou ainda com os pneus macios. Consequentemente, houve pouca movimentação no monitor de tempo. Pouco antes do final, as bandeiras amarelas voltaram a ser acionadas porque Sargeant travou na quinta curva. Verstappen sofreu o mesmo destino no minuto final. No final, Leclerc ficou feliz por ter feito o melhor tempo do FP2.

2º treino, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35.265 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,517 seg.

03 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,528

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,820

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,864

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,918

07º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,224

08 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,231

09º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,398

10º Alex Albon (T), Williams, +1,423

11º Lando Norris (GB), McLaren, +1,599

12º George Russell (GB), Mercedes, +1,625

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,652

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,722

15º Pierre Gasly (F), Alpine, +1,869

16º Esteban Ocon (F), Alpine, +1,976

17º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2,147

18º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2,391

19º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +2,415

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, +2,875