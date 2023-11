Max Verstappen: "Ya he pilotado en circuitos mejores"

Max Verstappen dio un total de 41 vueltas al circuito Strip de Las Vegas en las dos primeras sesiones de entrenamientos. La estrella de Red Bull Racing solo pudo dar cuatro vueltas en la primera sesión de entrenamientos, que solo duró nueve minutos debido a problemas con el entorno de hormigón de las cubiertas de la pista. Recorrió los 6,201 kilómetros 37 veces en la segunda sesión, que se alargó a 90 minutos. Al final, terminó sexto en la tabla de tiempos.

Con su mejor tiempo personal de 1:36.183 minutos, fue 0,918 segundos más lento que el más rápido del día, Charles Leclerc en Ferrari. Una vez terminado el trabajo, Verstappen explicó: "La pista estaba muy resbaladiza. Por supuesto, no pudimos conducir mucho en la primera sesión, así que nos llevó un tiempo poner goma en la pista."

"Al final mejoró un poco y pudimos completar nuestro programa, que era probablemente lo más importante", añadió el holandés. La pista no era muy divertida para pilotar, como admitió: "No, no la disfruté y he pilotado en pistas mejores en mi vida. Pero no esperaba nada diferente, ya lo dije el miércoles. Así que no era nada nuevo para mí, pero supongo que tenemos que lidiar con ello".

En cuanto al comportamiento de los neumáticos, Verstappen también dijo: "El neumático blando es obviamente bueno a una vuelta, pero era un poco más difícil en tanda larga, el compuesto blando lucha un poco más en la distancia. Pero el neumático medio tampoco era el mejor en tanda larga, así que todavía tenemos que analizarlo y averiguar cómo podemos mejorar. Tenemos que trabajar en la degradación en carrera, aunque no lo estamos haciendo mal en este aspecto en comparación con otros equipos. Pero creo que aún podemos mejorar en este aspecto. En cualquier caso, la elección de neumáticos para la carrera no será fácil".

2ª sesión libre, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35.265 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.517 seg.

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0.528

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.820

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.864

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0.918

07º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.224

08º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.231

09º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.398

10º Alex Albon (T), Williams, +1.423

11º Lando Norris (GB), McLaren, +1.599

12º George Russell (GB), Mercedes, +1.625

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.652

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1.722

15º Pierre Gasly (F), Alpine, +1.869

16º Esteban Ocon (F), Alpine, +1.976

17º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2.147

18º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2.391

19º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +2.415

20º Logan Sargeant (USA), Williams, +2.875

1ª sesión libre, Las Vegas

01º Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40.909 min

02º Nico Hülkenberg (D), Haas, +2.537 seg.

03. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3.352

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +3.488

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +4.456 seg.

06. George Russell (GB), Mercedes, +4.588

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4.915

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +4.999

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5.884

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6.238

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +7.344

12º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7.604

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +7.741

14º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +7.913

15º Lando Norris (GB), McLaren, +8.038

16º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, sin tiempo

17º Oscar Piastri (AUS), McLaren, sin tiempo

18º Alex Albon (T), Williams, no time

19º Fernando Alonso (E), Aston Martin, ningún tiempo

20º Logan Sargeant (USA), Williams, ningún tiempo