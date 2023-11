Max Verstappen : "J'ai déjà roulé sur de meilleurs circuits".

Au total, Max Verstappen a fait 41 fois le tour du circuit Strip de Las Vegas lors des deux premières séances d'entraînement. La star de Red Bull Racing n'a effectué que quatre tours lors de la première séance d'essais, qui n'a duré que neuf minutes en raison de problèmes liés au béton entourant les protections du circuit. Il a parcouru 37 fois les 6,201 km de la deuxième séance, prolongée à 90 minutes. Au final, il s'est classé sixième sur la feuille de temps.

Avec son meilleur temps personnel de 1:36,183 min, il était 0,918 sec plus lent que le meilleur temps du jour, Charles Leclerc sur Ferrari. Après avoir terminé son travail, Verstappen a expliqué : "La piste était très glissante. Bien sûr, nous n'avons pas beaucoup roulé lors de la première séance d'essais, donc il nous a fallu un peu de temps pour trouver un peu de gomme sur la piste".

"Finalement, cela s'est un peu amélioré et nous avons pu dérouler notre programme, ce qui était sans doute le plus important", ajoute le Néerlandais. La piste n'offrait pas beaucoup de plaisir de conduite, comme il l'a avoué : "Non, je n'ai pas apprécié et j'ai déjà roulé sur de meilleurs circuits dans ma vie. Mais je ne m'attendais pas à autre chose, je l'avais déjà dit mercredi. Ce n'était donc pas une nouveauté pour moi, mais je pense que nous devons simplement faire avec".

En ce qui concerne le comportement des pneus, Verstappen a également décrit : "Le pneu tendre est bien sûr bon sur un tour, c'était un peu plus difficile en long run, le mélange tendre a un peu plus de mal sur la distance. Mais le pneu médium n'était pas non plus le meilleur en long run, donc nous devons encore regarder cela et voir comment nous pouvons nous améliorer. Nous devons travailler sur la dégradation en course, même si nous ne sommes pas trop mal placés par rapport aux autres équipes à cet égard. Mais je pense que nous pouvons encore progresser dans ce domaine. En tout cas, le choix des pneus pour la course ne sera pas facile".

2e séance d'essais, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35,265 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,517 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,528

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,820

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,864

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,918

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,224

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,231

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,398

10. Alex Albon (T), Williams, +1,423

11. Lando Norris (GB), McLaren, +1,599

12. George Russell (GB), Mercedes, +1,625

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,652

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,722

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,869

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,976

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2,147

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2,391

19. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +2,415

20e Logan Sargeant (USA), Williams, +2,875

1ère séance d'essais, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40,909 min

02. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,537 sec

03. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3,352

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +3,488

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +4,456

06. George Russell (GB), Mercedes, +4,588

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,915

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +4,999

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,884

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,238

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +7,344

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,604

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +7,741

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +7,913

15. Lando Norris (GB), McLaren, +8,038

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, sans temps

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, sans temps

18. Alex Albon (T), Williams, sans temps

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, sans temps

20. Logan Sargeant (USA), Williams, sans temps