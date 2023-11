Max Verstappen: "Ho già guidato su piste migliori".

Max Verstappen ha girato sul Las Vegas Strip Circuit per un totale di 41 volte nelle prime due sessioni di prove. La stella della Red Bull Racing ha percorso solo quattro giri nella prima sessione di prove, che è durata solo nove minuti a causa di problemi con il cemento che circonda le coperture del circuito. Ha percorso i 6,201 chilometri 37 volte nella seconda sessione, che è stata estesa a 90 minuti. Alla fine si è classificato sesto nella classifica dei tempi.

Con il suo miglior tempo personale di 1:36.183 minuti, è stato più lento di 0,918 secondi rispetto al più veloce della giornata, Charles Leclerc su Ferrari. Al termine del lavoro, Verstappen ha spiegato: "La pista era molto scivolosa. Naturalmente non abbiamo potuto guidare molto nella prima sessione, quindi ci è voluto un po' per mettere la gomma in pista".

"Alla fine è andata un po' meglio e siamo riusciti a completare il nostro programma, che probabilmente era la cosa più importante", ha aggiunto l'olandese. La pista non è stata molto divertente, come ha ammesso: "No, non mi sono divertito e ho corso su piste migliori nella mia vita. Ma non mi aspettavo nulla di diverso, l'ho già detto mercoledì. Quindi non è stata una novità per me, ma credo che dobbiamo farcene una ragione".

Per quanto riguarda il comportamento degli pneumatici, Verstappen ha anche detto: "La gomma morbida è ovviamente buona su un giro, ma era un po' più difficile sul lungo periodo, la mescola morbida fatica un po' di più sulla distanza. Ma anche la gomma media non è stata la migliore sul lungo periodo, quindi dobbiamo ancora analizzarla e capire come migliorare. Dobbiamo lavorare sul degrado in assetto da gara, anche se non siamo messi male rispetto ad altri team. Ma credo che possiamo ancora migliorare. In ogni caso, la scelta degli pneumatici per la gara non sarà facile".

2a prova, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35.265 min.

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,517 sec.

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0.528

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.820

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.864

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0.918

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.224

08 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.231

09° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.398

10° Alex Albon (T), Williams, +1.423

11° Lando Norris (GB), McLaren, +1.599

12° George Russell (GB), Mercedes, +1.625

13° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.652

14° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1.722

15° Pierre Gasly (F), Alpine, +1.869

16° Esteban Ocon (F), Alpine, +1.976

17° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2.147

18° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2.391

19° Daniel Ricciardo (AUS), AlfaTauri, +2.415

20° Logan Sargeant (USA), Williams, +2.875

1a prova, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40.909 min.

02. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2.537 sec.

03. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3.352

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +3.488

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +4.456

06. George Russell (GB), Mercedes, +4.588

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4.915

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +4.999

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5.884

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6.238

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +7.344

12° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7.604

13° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +7.741

14° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +7.913

15° Lando Norris (GB), McLaren, +8.038

16° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, nessun tempo

17° Oscar Piastri (AUS), McLaren, nessun tempo

18° Alex Albon (T), Williams, nessun tempo

19° Fernando Alonso (E), Aston Martin, nessun tempo

20° Logan Sargeant (USA), Williams, senza tempo