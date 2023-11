Max Verstappen : "Já conduzi em pistas melhores"

O campeão de Fórmula 1 Max Verstappen fez a sexta volta mais rápida na segunda sessão de treinos prolongados no circuito de Las Vegas Strip. A estrela da Red Bull Racing confessou depois: "O prazer de conduzir é limitado.

por Vanessa Georgoulas - Automatic translation from German

Max Verstappen deu um total de 41 voltas ao circuito de Las Vegas Strip nas duas primeiras sessões de treinos livres. O astro da Red Bull Racing só conseguiu dar quatro voltas na primeira sessão de treinos, que durou apenas nove minutos devido a problemas com o betão que envolve as coberturas da pista. Percorreu os 6,201 quilómetros 37 vezes na segunda sessão, que foi prolongada para 90 minutos. No final, terminou em sexto lugar na tabela de tempos.

Com o seu melhor tempo pessoal de 1:36.183 minutos, foi 0,918 segundos mais lento que o mais rápido do dia, Charles Leclerc no Ferrari. Depois de terminado o trabalho, Verstappen explicou: "A pista estava muito escorregadia. É claro que não conseguimos rodar muito na primeira sessão, por isso demorou um pouco para colocar um pouco de borracha na pista".

"No final, melhorou um pouco e conseguimos completar o nosso programa, o que foi provavelmente o mais importante", acrescentou o holandês. A pista não foi muito divertida de pilotar, como ele admitiu: "Não, eu não gostei e já pilotei em pistas melhores na minha vida. Mas não estava à espera de nada diferente, já o disse na quarta-feira. Por isso, não foi nada de novo para mim, mas acho que temos de lidar com isso."

Em relação ao comportamento dos pneus, Verstappen também disse: "O pneu macio é obviamente bom numa volta, mas foi um pouco mais difícil a longo prazo, o composto macio luta um pouco mais com a distância. Mas o pneu médio também não foi o melhor a longo prazo, por isso ainda temos de analisar isso e descobrir como podemos melhorar. Temos de trabalhar na degradação em corrida, apesar de não estarmos a ir mal neste aspeto em comparação com outras equipas. Mas penso que ainda podemos melhorar nesse aspeto. Em todo o caso, a escolha dos pneus para a corrida não vai ser fácil."

2º treino, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35.265 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,517 seg.

03 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,528

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,820

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,864

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,918

07º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,224

08 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,231

09º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,398

10º Alex Albon (T), Williams, +1,423

11º Lando Norris (GB), McLaren, +1,599

12º George Russell (GB), Mercedes, +1,625

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,652

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,722

15º Pierre Gasly (F), Alpine, +1,869

16º Esteban Ocon (F), Alpine, +1,976

17º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2,147

18º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2,391

19º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +2,415

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, +2,875

1º treino, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40.909 min

02º Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,537 seg.

03. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3,352 seg.

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +3,488

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +4,456

06. George Russell (GB), Mercedes, +4,588

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,915

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +4,999

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,884

10º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,238

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +7,344

12º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,604

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +7,741

14º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +7,913

15º Lando Norris (GB), McLaren, +8,038

16º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, sem tempo

17º Oscar Piastri (AUS), McLaren, sem tempo

18º Alex Albon (T), Williams, sem tempo

19º Fernando Alonso (E), Aston Martin, sem tempo

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, sem tempo