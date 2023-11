Lewis Hamilton: "La pista es increíblemente rápida"

Lewis Hamilton, estrella de Mercedes, fue uno de los más trabajadores en la segunda sesión de entrenamientos en Las Vegas y al final fue el noveno más rápido. El siete veces campeón del mundo se entusiasmó después: "Me he divertido mucho".

Al contrario que el campeón de Fórmula 1 Max Verstappen, la estrella de Mercedes Lewis Hamilton cree que el circuito de Las Vegas es genial. Sin embargo, no notó mucho el impresionante telón de fondo: "No, vamos un poco demasiado rápido para eso", explicó tras la sesión, en la que fue uno de los más ocupados con 42 vueltas completadas y terminó noveno en la tabla de tiempos.

El siete veces campeón del mundo dijo lo siguiente sobre la pista: "La pista es increíblemente rápida y me divertí mucho. Estoy contento de haber podido salir a pista de nuevo. Por supuesto, no es genial lo que pasó en la primera sesión de entrenamientos. Pero han hecho un gran trabajo y han solucionado el problema. Ha sido una segunda sesión interesante".

Hamilton abordó así la razón por la que la primera sesión de entrenamientos se acortó a nueve minutos. Nada más empezar el trabajo de las estrellas de GP, una cubierta se desprendió, causando graves daños al Ferrari de Carlos Sainz. Los GP de Esteban Ocon (Alpine) y Alex Albon (Williams) también sufrieron daños. Una inspección de la pista de 6,201 kilómetros mostró que había que reparar más de 30 cubiertas, por lo que el inicio de la sesión, que se alargó a 90 minutos, se retrasó dos horas y media.

Hamilton no se amilanó por ello, completó su programa de entrenamientos y explicó respecto a su Mercedes: "El coche está bien, no demasiado mal. Creo que cuando salimos todos con los mismos neumáticos, no estábamos demasiado lejos del ritmo. Obviamente, todo el mundo tenía problemas con los neumáticos de graining y nos estábamos quedando sin juegos. Pero todos estamos en el mismo barco".

Y el 103 veces ganador de un GP subrayó: "Creo que ha sido una mezcla de las temperaturas y la superficie del asfalto. Pero también viajamos con poca carga aerodinámica, así que derrapas mucho en las curvas lentas y también en las de alta velocidad."

"La pista es definitivamente un reto y no hay muchas oportunidades de adelantamiento debido al bajo nivel de agarre," continuó Hamilton. "Por lo tanto, la posición será crucial en la clasificación y, por supuesto, la degradación de los neumáticos".

Por último, la estrella de Mercedes subrayó: "Pero me lo he pasado muy bien hasta ahora. Todo el mundo se queja del jet lag, pero yo estoy muy bien. He visto una película durante el largo descanso entre las dos sesiones y me siento muy bien".

2ª sesión libre, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35.265 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.517 seg.

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0.528

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.820

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.864

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0.918

07º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.224

08º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.231

09º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.398

10º Alex Albon (T), Williams, +1.423

11º Lando Norris (GB), McLaren, +1.599

12º George Russell (GB), Mercedes, +1.625

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.652

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1.722

15º Pierre Gasly (F), Alpine, +1.869

16º Esteban Ocon (F), Alpine, +1.976

17º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2.147

18º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2.391

19º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +2.415

20º Logan Sargeant (USA), Williams, +2.875

1ª sesión libre, Las Vegas

01º Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40.909 min

02º Nico Hülkenberg (D), Haas, +2.537 seg.

03. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3.352

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +3.488

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +4.456 seg.

06. George Russell (GB), Mercedes, +4.588

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4.915

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +4.999

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5.884

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6.238

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +7.344

12º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7.604

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +7.741

14º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +7.913

15º Lando Norris (GB), McLaren, +8.038

16º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, sin tiempo

17º Oscar Piastri (AUS), McLaren, sin tiempo

18º Alex Albon (T), Williams, no time

19º Fernando Alonso (E), Aston Martin, ningún tiempo

20º Logan Sargeant (USA), Williams, ningún tiempo