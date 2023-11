Lewis Hamilton : "Le circuit est incroyablement rapide".

Lewis Hamilton, la star de Mercedes, a été l'un des plus assidus lors de la deuxième séance d'entraînement à Las Vegas et s'est finalement classé neuvième. Le septuple champion du monde s'est ensuite enthousiasmé : "Je me suis beaucoup amusé".

Contrairement au champion de Formule 1 Max Verstappen, la star de Mercedes Lewis Hamilton trouve la piste de Las Vegas magnifique. Il n'a toutefois pas pu se rendre compte du décor remarquable : "Non, nous roulons un peu trop vite pour cela", a-t-il expliqué après la séance, au cours de laquelle il a été l'un des plus assidus avec 42 tours réalisés, se classant finalement 9e sur la feuille des temps.

A propos du circuit, le septuple champion du monde a déclaré : "Le circuit est incroyablement rapide et je me suis beaucoup amusé. Je suis content que nous ayons pu y retourner. Bien sûr, ce qui s'est passé lors de la première séance d'essais n'est pas génial. Mais ils ont fait un super travail et ont résolu le problème. C'était une deuxième séance intéressante".

Hamilton a ainsi évoqué la raison pour laquelle la première séance d'entraînement a été réduite à neuf minutes. En effet, à peine les stars du GP avaient-elles commencé leur travail qu'un cache s'est détaché, causant de graves dommages à la Ferrari de Carlos Sainz. Les voitures de course GP d'Esteban Ocon (Alpine) et d'Alex Albon (Williams) ont également été endommagées. L'inspection de la piste de 6,201 km a révélé que plus de 30 couvertures devaient être améliorées, ce qui a retardé de deux heures et demie le début de la séance, qui a été prolongée de 90 minutes.

Hamilton ne s'est pas laissé décourager pour autant, il a suivi son programme d'entraînement et a déclaré en parlant de sa Mercedes : "La voiture est correcte, pas trop mauvaise. Je pense que lorsque nous étions tous dehors avec les mêmes pneus, nous n'étions pas trop loin du rythme. Manifestement, tout le monde se battait avec des pneus granuleux et nous étions à court de pneus. Mais là, nous sommes tous dans le même bateau".

Et le vainqueur de 103 GP de souligner : "Je pense que c'était dû à un mélange de températures et de surface d'asphalte. Mais nous roulons aussi avec peu d'appui, donc on glisse beaucoup dans les coins les plus lents et aussi dans les virages à haute vitesse".

"Le circuit est définitivement un défi et il n'y a pas non plus beaucoup de possibilités de dépassement en raison du faible niveau d'adhérence", a poursuivi Hamilton. "La position sera donc déterminante en qualifications et, bien sûr, la dégradation des pneus".

Pour finir, la star de Mercedes a encore souligné : "Mais j'ai passé un bon moment jusqu'à présent. Tout le monde se plaint du décalage horaire, mais je me porte à merveille. J'ai regardé un film pendant la longue pause entre les deux sessions et je me sens super bien".

2e séance d'entraînement, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35,265 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,517 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,528

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,820

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,864

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,918

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,224

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,231

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,398

10. Alex Albon (T), Williams, +1,423

11. Lando Norris (GB), McLaren, +1,599

12. George Russell (GB), Mercedes, +1,625

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,652

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,722

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,869

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,976

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2,147

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2,391

19. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +2,415

20e Logan Sargeant (USA), Williams, +2,875

1ère séance d'essais, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40,909 min

02. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,537 sec

03. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3,352

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +3,488

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +4,456

06. George Russell (GB), Mercedes, +4,588

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,915

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +4,999

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,884

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,238

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +7,344

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,604

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +7,741

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +7,913

15. Lando Norris (GB), McLaren, +8,038

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, sans temps

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, sans temps

18. Alex Albon (T), Williams, sans temps

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, sans temps

20. Logan Sargeant (USA), Williams, sans temps