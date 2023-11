Lewis Hamilton: "La pista è incredibilmente veloce".

Al contrario del campione di Formula 1 Max Verstappen, la stella della Mercedes Lewis Hamilton pensa che il circuito di Las Vegas sia fantastico. Tuttavia, non ha notato molto dell'impressionante sfondo: "No, stiamo andando un po' troppo veloci per questo", ha spiegato dopo la sessione, in cui è stato uno dei più impegnati con 42 giri completati e ha concluso al nono posto della classifica dei tempi.

Il sette volte campione del mondo ha commentato così il tracciato: "La pista è incredibilmente veloce e mi sono divertito molto. Sono contento di essere riuscito a scendere di nuovo in pista. Certo, non è bello quello che è successo nella prima sessione di prove. Ma hanno fatto un ottimo lavoro e hanno risolto il problema. È stata una seconda sessione interessante".

Hamilton ha così spiegato il motivo per cui la prima sessione di prove è stata ridotta a nove minuti. Non appena le stelle del GP hanno iniziato il loro lavoro, un coperchio si è staccato, causando gravi danni alla Ferrari di Carlos Sainz. Anche le monoposto di Esteban Ocon (Alpine) e Alex Albon (Williams) sono state danneggiate. Un'ispezione del tracciato di 6,201 chilometri ha mostrato che più di 30 coperture dovevano essere riparate, motivo per cui l'inizio della sessione, prolungata a 90 minuti, è stato ritardato di due ore e mezza.

Hamilton non si è lasciato scoraggiare, ha completato il suo programma di allenamento e ha spiegato riguardo alla sua Mercedes: "La macchina va bene, non è male. Penso che quando eravamo tutti con le stesse gomme, non eravamo troppo lontani dal ritmo. Ovviamente tutti stavano lottando contro il graining delle gomme e stavamo esaurendo i set. Ma siamo tutti sulla stessa barca".

E il 103 volte vincitore di un GP ha sottolineato: "Penso che sia stato un misto di temperature e superficie dell'asfalto. Ma viaggiamo anche con poca deportanza, quindi si scivola molto nelle curve più lente e anche in quelle ad alta velocità".

"La pista è sicuramente una sfida e non ci sono molte opportunità di sorpasso a causa del basso livello di aderenza", ha continuato Hamilton. "La posizione sarà quindi fondamentale in qualifica e, naturalmente, il degrado degli pneumatici".

Infine, la stella della Mercedes ha sottolineato: "Ma finora mi sono divertito molto. Tutti si lamentano del jet lag, ma io sto benissimo. Ho guardato un film durante la lunga pausa tra le due sessioni e mi sento benissimo".

2a prova, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35.265 min.

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,517 sec.

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0.528

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.820

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.864

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0.918

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.224

08 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.231

09° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.398

10° Alex Albon (T), Williams, +1.423

11° Lando Norris (GB), McLaren, +1.599

12° George Russell (GB), Mercedes, +1.625

13° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.652

14° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1.722

15° Pierre Gasly (F), Alpine, +1.869

16° Esteban Ocon (F), Alpine, +1.976

17° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2.147

18° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2.391

19° Daniel Ricciardo (AUS), AlfaTauri, +2.415

20° Logan Sargeant (USA), Williams, +2.875

1a prova, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40.909 min.

02. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2.537 sec.

03. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3.352

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +3.488

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +4.456

06. George Russell (GB), Mercedes, +4.588

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4.915

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +4.999

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5.884

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6.238

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +7.344

12° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7.604

13° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +7.741

14° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +7.913

15° Lando Norris (GB), McLaren, +8.038

16° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, nessun tempo

17° Oscar Piastri (AUS), McLaren, nessun tempo

18° Alex Albon (T), Williams, nessun tempo

19° Fernando Alonso (E), Aston Martin, nessun tempo

20° Logan Sargeant (USA), Williams, senza tempo