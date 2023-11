Lewis Hamilton: "A pista é incrivelmente rápida"

Lewis Hamilton, estrela da Mercedes, foi um dos que mais trabalhou na segunda sessão de treinos em Las Vegas e foi o nono mais rápido no final. O sete vezes campeão do mundo entusiasmou-se depois: "Diverti-me muito".

Em contraste com o campeão de Fórmula 1 Max Verstappen, a estrela da Mercedes Lewis Hamilton acha que o circuito de Las Vegas é ótimo. No entanto, ele não reparou muito no impressionante cenário: "Não, estamos a ir um pouco rápido demais para isso", explicou após a sessão, na qual foi um dos mais ocupados com 42 voltas completadas e terminou em nono lugar na tabela de tempos.

O sete vezes campeão do mundo disse o seguinte sobre a pista: "A pista é incrivelmente rápida e diverti-me muito. Estou contente por termos conseguido voltar à pista, mas é claro que não foi bom o que aconteceu na primeira sessão de treinos. Mas eles fizeram um ótimo trabalho e resolveram o problema. Foi uma segunda sessão interessante".

Hamilton abordou assim a razão pela qual a primeira sessão de treinos livres foi encurtada para nove minutos. Mal as estrelas do GP começaram a trabalhar, uma tampa soltou-se, causando sérios danos ao Ferrari de Carlos Sainz. Os pilotos de GP Esteban Ocon (Alpine) e Alex Albon (Williams) também ficaram danificados. Uma inspeção à pista de 6,201 quilómetros mostrou que mais de 30 coberturas tinham de ser reparadas, razão pela qual o início da sessão, que foi prolongada para 90 minutos, foi adiada por duas horas e meia.

Hamilton não se deixou dissuadir, completou o seu programa de treinos e explicou em relação ao seu Mercedes: "O carro está bem, não está muito mau. Penso que quando estávamos todos com os mesmos pneus, não estávamos muito longe do ritmo. Obviamente, toda a gente estava a ter dificuldades com os pneus de granulação e estávamos a ficar sem conjuntos. Mas estamos todos no mesmo barco".

E o vencedor de 103 GPs enfatizou: "Acho que foi uma mistura das temperaturas e da superfície do asfalto. Mas também estamos a viajar com pouca downforce, por isso deslizamos muito nas curvas mais lentas e também nas curvas de alta velocidade."

"A pista é definitivamente um desafio e não há muitas oportunidades de ultrapassagem devido ao baixo nível de aderência", continuou Hamilton. "A posição será, portanto, crucial na qualificação e, claro, a degradação dos pneus."

Finalmente, a estrela da Mercedes enfatizou: "Mas eu me diverti muito até agora. Toda a gente se queixa do jet lag, mas eu estou a ir muito bem. Vi um filme durante o longo intervalo entre as duas sessões e sinto-me ótimo".

2º treino, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35.265 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,517 seg.

03 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,528

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,820

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,864

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,918

07º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,224

08 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,231

09º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,398

10º Alex Albon (T), Williams, +1,423

11º Lando Norris (GB), McLaren, +1,599

12º George Russell (GB), Mercedes, +1,625

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,652

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,722

15º Pierre Gasly (F), Alpine, +1,869

16º Esteban Ocon (F), Alpine, +1,976

17º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2,147

18º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2,391

19º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +2,415

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, +2,875

1º treino, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40.909 min

02º Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,537 seg.

03. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3,352 seg.

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +3,488

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +4,456

06. George Russell (GB), Mercedes, +4,588

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,915

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +4,999

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,884

10º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,238

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +7,344

12º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,604

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +7,741

14º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +7,913

15º Lando Norris (GB), McLaren, +8,038

16º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, sem tempo

17º Oscar Piastri (AUS), McLaren, sem tempo

18º Alex Albon (T), Williams, sem tempo

19º Fernando Alonso (E), Aston Martin, sem tempo

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, sem tempo