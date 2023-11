Nico Hülkenberg (7e) : "Je ne me sentais pas mal".

L'ouverture du week-end de Las Vegas restera longtemps dans la mémoire des équipes et des pilotes, et ce pour des raisons inattendues : Lors de la première séance d'essais libres, les caches des soupapes sur le circuit routier ont provoqué une fin prématurée. La bordure en béton s'étant détachée, trois voitures ont subi des dommages parfois importants.

Carlos Sainz et Esteban Ocon ont dû repartir avec un nouveau châssis lors de la deuxième séance d'essais, qui a été fortement retardée et prolongée à 90 minutes, et la Williams d'Alex Albon a également dû être travaillée avant la dernière séance. Hülkenberg, qui a décidé de partir sans la grande mise à jour d'Austin de l'écurie américaine, a en revanche eu de la chance, sa voiture est restée entière.

L'Allemand a effectué quelques tours lents lors de la deuxième séance d'essais avant d'accélérer vraiment. A la fin, il a pu se réjouir d'avoir réalisé le septième meilleur temps au tour. Il a ensuite déclaré : "C'était évidemment une journée intéressante dans des circonstances uniques pour tout le monde. Je pense que le départ de la deuxième séance d'essais à 2h30 sera un record qui durera longtemps".

"Nous devons voir du jour au lendemain ce que nous pouvons faire avec nos réglages, mais la voiture ne semblait pas mauvaise, du moins sur un tour rapide", a ajouté le pilote de 36 ans. Le patron de l'équipe, Günther Steiner, a déclaré : "Ce n'était pas un début de week-end parfait, mais je pense que c'était la bonne décision d'attendre et de réparer la piste pour pouvoir participer à la deuxième séance d'essais".

"Même si nous sommes tous fatigués, nous avons eu assez d'énergie pour tenir pendant la deuxième séance prolongée et je pense que cela va certainement nous aider lors de la troisième. Nous étions plutôt bien préparés lorsque nous avons quitté la piste et nous devons maintenant poursuivre notre travail et préparer les voitures pour les qualifications et la course", a ajouté le pilote du Tyrol du Sud.

2e séance d'essais, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35,265 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,517 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,528

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,820

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,864

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,918

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,224

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,231

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,398

10. Alex Albon (T), Williams, +1,423

11. Lando Norris (GB), McLaren, +1,599

12. George Russell (GB), Mercedes, +1,625

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,652

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,722

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,869

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,976

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2,147

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2,391

19. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +2,415

20e Logan Sargeant (USA), Williams, +2,875

1ère séance d'essais, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40,909 min

02. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,537 sec

03. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3,352

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +3,488

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +4,456

06. George Russell (GB), Mercedes, +4,588

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,915

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +4,999

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,884

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,238

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +7,344

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,604

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +7,741

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +7,913

15. Lando Norris (GB), McLaren, +8,038

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, sans temps

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, sans temps

18. Alex Albon (T), Williams, sans temps

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, sans temps

20. Logan Sargeant (USA), Williams, sans temps