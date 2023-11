Nico Hülkenberg (7°): "Non mi sono sentito male".

L'inizio del weekend di Las Vegas rimarrà a lungo nella memoria dei team e dei piloti, e per motivi inaspettati: Nella prima sessione di prove libere, i coperchi delle valvole sul circuito stradale hanno causato una fine anticipata. A causa del distacco delle coperture in cemento, tre vetture hanno subito danni, alcuni dei quali considerevoli.

Carlos Sainz ed Esteban Ocon sono dovuti uscire con un nuovo telaio nella ritardatissima seconda sessione di prove, che è stata prolungata a 90 minuti, e anche la Williams di Alex Albon ha dovuto essere lavorata prima della sessione finale. Hülkenberg, invece, che ha deciso di uscire senza l'importante aggiornamento di Austin del team statunitense, è stato fortunato e la sua vettura è rimasta intatta.

Il tedesco ha compiuto alcuni giri lenti nella seconda sessione prima di spingere davvero sull'acceleratore. Alla fine, ha potuto festeggiare il settimo tempo sul giro. In seguito, ha spiegato: "È stata ovviamente una giornata interessante in circostanze uniche per tutti i partecipanti. Penso che l'inizio della seconda sessione di prove alle 2.30 del mattino sarà un record che resterà in piedi per molto tempo".

"Dovremo vedere cosa riusciremo a fare con il nostro set-up durante la notte, ma la macchina non era male, almeno in un giro veloce", ha aggiunto il 36enne. Il Team Principal Günther Steiner ha dichiarato: "Non è stato un inizio di weekend perfetto, ma credo che sia stata la decisione giusta aspettare e riparare la pista per poter disputare la seconda sessione di prove".

"Anche se siamo tutti stanchi, abbiamo avuto abbastanza energia per superare la seconda sessione prolungata e credo che questo ci aiuterà sicuramente nelle terze prove. Eravamo abbastanza preparati quando siamo usciti e ora dobbiamo continuare il nostro lavoro e preparare le vetture per le qualifiche e la gara", ha aggiunto l'altoatesino.

2a prova, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35.265 min.

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,517 secondi

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0.528

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.820

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.864

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0.918

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.224

08 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.231

09° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.398

10° Alex Albon (T), Williams, +1.423

11° Lando Norris (GB), McLaren, +1.599

12° George Russell (GB), Mercedes, +1.625

13° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.652

14° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1.722

15° Pierre Gasly (F), Alpine, +1.869

16° Esteban Ocon (F), Alpine, +1.976

17° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2.147

18° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2.391

19° Daniel Ricciardo (AUS), AlfaTauri, +2.415

20° Logan Sargeant (USA), Williams, +2.875

1a prova, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40.909 min.

02. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2.537 sec.

03. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3.352

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +3.488

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +4.456

06. George Russell (GB), Mercedes, +4.588

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4.915

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +4.999

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5.884

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6.238

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +7.344

12° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7.604

13° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +7.741

14° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +7.913

15° Lando Norris (GB), McLaren, +8.038

16° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, nessun tempo

17° Oscar Piastri (AUS), McLaren, nessun tempo

18° Alex Albon (T), Williams, nessun tempo

19° Fernando Alonso (E), Aston Martin, nessun tempo

20° Logan Sargeant (USA), Williams, senza tempo