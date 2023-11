Sergio Pérez : "Nous serons devant jusqu'à la course".

Sergio Pérez a été le plus rapide des deux pilotes Red Bull Racing lors de la deuxième séance d'entraînement à Las Vegas. Le Mexicain a réalisé le quatrième tour le plus rapide et a tiré un bilan intermédiaire positif.

Les pilotes de Formule 1 et leurs équipes ont vécu un début de week-end de course inhabituel à Las Vegas. Après un spectacle d'ouverture éblouissant et de nombreux rendez-vous avec les médias, les stars du GP ont enfin pu s'élancer pour leur premier entraînement libre sur le circuit Strip de Las Vegas. Mais le plaisir a été de courte durée.

Le couvercle d'une valve s'étant détaché sur la piste et ayant causé de gros dégâts à la voiture GP de Carlos Sainz, la séance a été interrompue après seulement neuf minutes. Il s'en est suivi une pause de plusieurs heures pendant laquelle les responsables ont inspecté la piste et ont fait renforcer les bordures de plus de 30 couvercles.

C'est avec deux heures et demie de retard que les stars du GP ont enfin pu se mettre en route et effectuer des tours de piste sur le circuit routier pendant 90 minutes au lieu de 60. Ils l'ont fait devant des gradins vides, car la législation du travail ne permettait pas aux collaborateurs du circuit de travailler aussi longtemps.

Après la deuxième séance d'essais, qu'il a terminée en quatrième position, à 0,820 sec du meilleur temps de Charles Leclerc, Sergio Pérez a exprimé ses regrets : "Je suis vraiment désolé pour les fans que cela se soit passé ainsi". Et de souligner : "Mais je suis sûr que nous allons maintenant vivre un beau week-end de course et une course fantastique".

A propos de la piste, le Mexicain, qui était cette fois le plus rapide des deux stars de Red Bull Racing, a déclaré : "Ce n'est pas une piste facile, elle offre peu de grip et j'espère que cela va s'améliorer au cours du week-end. Mais la nature de l'asphalte rend le travail au volant assez délicat".

Concernant sa propre performance, Pérez a déclaré : "J'ai pu faire de bons progrès, ce qui était très important. Je suis donc très satisfait. Nous verrons bien si nous pouvons nous battre pour les meilleures positions. Mais Ferrari semble très forte, et pas seulement en termes de vitesse. Si l'on regarde les images embarquées, on voit qu'ils sont bien partis. Mais je suis convaincu que nous serons devant d'ici la course".

2e séance d'essais, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35,265 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,517 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,528

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,820

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,864

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,918

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,224

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,231

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,398

10. Alex Albon (T), Williams, +1,423

11. Lando Norris (GB), McLaren, +1,599

12. George Russell (GB), Mercedes, +1,625

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,652

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,722

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,869

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,976

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2,147

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2,391

19. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +2,415

20e Logan Sargeant (USA), Williams, +2,875

1ère séance d'essais, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40,909 min

02. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,537 sec

03. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3,352

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +3,488

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +4,456

06. George Russell (GB), Mercedes, +4,588

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,915

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +4,999

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,884

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,238

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +7,344

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,604

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +7,741

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +7,913

15. Lando Norris (GB), McLaren, +8,038

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, sans temps

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, sans temps

18. Alex Albon (T), Williams, sans temps

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, sans temps

20. Logan Sargeant (USA), Williams, sans temps