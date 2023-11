Sergio Pérez: "Saremo davanti fino alla fine della gara".

I piloti di Formula 1 e i loro team hanno vissuto un inizio insolito del weekend di gara di Las Vegas. Dopo un brillante spettacolo d'apertura e molti appuntamenti con i media, le star del GP hanno finalmente potuto partecipare alla prima sessione di prove libere sul circuito di Las Vegas Strip. Ma il piacere è durato poco.

A causa del distacco del coperchio di una valvola in pista, che ha causato gravi danni alla vettura GP di Carlos Sainz, la sessione è stata annullata dopo soli nove minuti. Ne è seguita una pausa di un'ora durante la quale gli organizzatori hanno ispezionato la pista e fatto rinforzare i bordi di oltre 30 coperchi.

Dopo un ritardo di due ore e mezza, le star del GP sono state finalmente autorizzate a ripartire e a completare i loro giri sul circuito cittadino per 90 minuti anziché 60. Lo hanno fatto davanti a tribune vuote. Lo hanno fatto davanti a tribune vuote, poiché le leggi sul lavoro non consentivano al personale a bordo pista di rimanere in servizio per così tanto tempo.

Sergio Pérez ha espresso il suo rammarico dopo la seconda sessione di prove, che ha concluso al quarto posto, a 0,820 secondi dal miglior tempo di Charles Leclerc: "Mi dispiace molto per i tifosi che sia andata così". E ha sottolineato: "Ma sono sicuro che ora avremo un grande weekend di gara e una grande gara".

Il messicano, che questa volta è stato il più veloce delle due Red Bull Racing, ha commentato così il tracciato: "Non è una pista facile, non offre molta aderenza e spero che questo migliorerà nel corso del weekend. Ma la natura dell'asfalto rende il lavoro al volante piuttosto complicato".

Parlando della sua prestazione, Pérez ha detto: "Sono riuscito a fare dei buoni progressi, il che era molto importante. Sono molto soddisfatto. Vedremo se riusciremo a lottare per le prime posizioni. Ma la Ferrari sembra molto forte, non solo in termini di ritmo. Anche se si guardano i filmati di bordo, si vede che stanno andando bene. Ma sono convinto che saremo davanti fino alla gara".

2a prova, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35.265 min.

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,517 sec.

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0.528

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.820

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.864

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0.918

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.224

08 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.231

09° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.398

10° Alex Albon (T), Williams, +1.423

11° Lando Norris (GB), McLaren, +1.599

12° George Russell (GB), Mercedes, +1.625

13° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.652

14° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1.722

15° Pierre Gasly (F), Alpine, +1.869

16° Esteban Ocon (F), Alpine, +1.976

17° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2.147

18° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2.391

19° Daniel Ricciardo (AUS), AlfaTauri, +2.415

20° Logan Sargeant (USA), Williams, +2.875

1a prova, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40.909 min.

02. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2.537 sec.

03. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3.352

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +3.488

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +4.456

06. George Russell (GB), Mercedes, +4.588

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4.915

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +4.999

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5.884

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6.238

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +7.344

12° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7.604

13° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +7.741

14° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +7.913

15° Lando Norris (GB), McLaren, +8.038

16° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, nessun tempo

17° Oscar Piastri (AUS), McLaren, nessun tempo

18° Alex Albon (T), Williams, nessun tempo

19° Fernando Alonso (E), Aston Martin, nessun tempo

20° Logan Sargeant (USA), Williams, senza tempo