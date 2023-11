Sergio Pérez: "Vamos estar na frente até ao fim da corrida"

Os pilotos de Fórmula 1 e as suas equipas tiveram um início invulgar para o fim de semana de corrida em Las Vegas. Depois de um brilhante espetáculo de abertura e de muitos encontros com os media, as estrelas do GP foram finalmente autorizadas a sair para a primeira sessão de treinos livres no circuito de Las Vegas Strip. Mas o prazer foi de curta duração.

Devido ao facto de a tampa de uma válvula se ter soltado na pista e ter causado danos graves no carro de GP de Carlos Sainz, a sessão foi cancelada ao fim de apenas nove minutos. Seguiu-se uma pausa de uma hora, durante a qual os organizadores inspeccionaram a pista e mandaram reforçar as vedações de mais de 30 tampas.

Após um atraso de duas horas e meia, as estrelas do GP foram finalmente autorizadas a partir e a completar as suas voltas no circuito de rua durante 90 minutos em vez de 60. Fizeram-no perante bancadas vazias, uma vez que a legislação laboral não permitia que o pessoal de pista estivesse de serviço durante tanto tempo.

Sergio Pérez lamentou o facto de ter terminado a segunda sessão de treinos livres com o quarto tempo, a 0,820 segundos do melhor tempo de Charles Leclerc: "Lamento muito para os fãs que tenha sido assim". E sublinhou: "Mas estou certo de que agora vamos ter um grande fim de semana de corrida e uma grande corrida."

O mexicano, que foi o mais rápido das duas estrelas da Red Bull Racing desta vez, disse sobre a pista: "Não é uma pista fácil, não oferece muita aderência e espero que isso melhore ao longo do fim de semana. Mas a natureza do asfalto torna o trabalho ao volante bastante complicado."

Falando sobre o seu próprio desempenho, Pérez disse: "Consegui fazer bons progressos, o que foi muito importante. Estou muito contente com isso. Vamos ver se conseguimos lutar pelas primeiras posições. Mas a Ferrari parece muito forte, não apenas em termos de ritmo. Mesmo se olharmos para as imagens a bordo, podemos ver que eles estão a ir bem. Mas estou convencido de que vamos estar na frente até à corrida."

2º treino, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35.265 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,517 seg.

03 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,528

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,820

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,864

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,918

07º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,224

08 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,231

09º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,398

10º Alex Albon (T), Williams, +1,423

11º Lando Norris (GB), McLaren, +1,599

12º George Russell (GB), Mercedes, +1,625

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,652

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,722

15º Pierre Gasly (F), Alpine, +1,869

16º Esteban Ocon (F), Alpine, +1,976

17º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2,147

18º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2,391

19º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +2,415

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, +2,875

1º treino, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40.909 min

02º Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,537 seg.

03. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3,352 seg.

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +3,488

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +4,456

06. George Russell (GB), Mercedes, +4,588

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,915

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +4,999

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,884

10º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,238

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +7,344

12º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,604

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +7,741

14º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +7,913

15º Lando Norris (GB), McLaren, +8,038

16º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, sem tempo

17º Oscar Piastri (AUS), McLaren, sem tempo

18º Alex Albon (T), Williams, sem tempo

19º Fernando Alonso (E), Aston Martin, sem tempo

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, sem tempo