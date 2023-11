Charles Leclerc (1º): "Buen ritmo de clasificación"

Los primeros entrenamientos libres en Las Vegas duraron sólo nueve minutos antes de que se cancelara la sesión porque el marco de hormigón de una tapa de válvulas había cedido y causado importantes daños al Ferrari de Carlos Sainz. La inspección posterior de la pista reveló que había que reparar más de 30 tapas.

La pausa obligada antes de la segunda sesión de entrenamientos, que comenzó con dos horas y media de retraso, fue correspondientemente larga. Para que los pilotos y equipos pudieran familiarizarse con el nuevo circuito urbano, la sesión se prolongó de 60 a 90 minutos. Tras hora y media, Charles Leclerc marcó el mejor tiempo.

La estrella de Ferrari dijo: "Me gusta la pista, es divertida, me gustan los circuitos urbanos en general y éste también es genial". Y explicó: "Ha sido un día un tanto inusual. Como la primera sesión de entrenamientos se canceló tras sólo cuatro vueltas, no pudimos recorrer muchos kilómetros. Por eso hicimos todo lo posible para compensarlo en la segunda sesión, ya que teníamos 90 minutos y cuatro compuestos de neumáticos a nuestra disposición."

"La sesión ha sido productiva, hemos podido completar un buen número de vueltas y he disfrutado mucho pilotando en esta pista", dijo el monegasco. Al mismo tiempo, sin embargo, también explicó: "Es difícil decir cuál es nuestra posición en carrera, pero mostramos un buen ritmo de cara a la calificación."

Sin embargo, la Scuderia de Maranello debe intensificar su juego, exigió Leclerc, y admitió con vistas a la carrera: "Red Bull Racing probablemente será un poco demasiado fuerte de nuevo en la carrera, porque Max Verstappen causó una muy buena impresión en el ajuste de carrera. Pero creo que deberíamos estar delante en clasificación, como siempre."

2ª sesión libre, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35.265 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.517 seg.

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0.528

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.820

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.864

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0.918

07º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.224

08º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.231

09º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.398

10º Alex Albon (T), Williams, +1.423

11º Lando Norris (GB), McLaren, +1.599

12º George Russell (GB), Mercedes, +1.625

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.652

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1.722

15º Pierre Gasly (F), Alpine, +1.869

16º Esteban Ocon (F), Alpine, +1.976

17º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2.147

18º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2.391

19º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +2.415

20º Logan Sargeant (USA), Williams, +2.875

1ª sesión libre, Las Vegas

01º Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40.909 min

02º Nico Hülkenberg (D), Haas, +2.537 seg.

03. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3.352

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +3.488

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +4.456 seg.

06. George Russell (GB), Mercedes, +4.588

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4.915

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +4.999

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5.884

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6.238

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +7.344

12º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7.604

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +7.741

14º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +7.913

15º Lando Norris (GB), McLaren, +8.038

16º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, sin tiempo

17º Oscar Piastri (AUS), McLaren, sin tiempo

18º Alex Albon (T), Williams, no time

19º Fernando Alonso (E), Aston Martin, ningún tiempo

20º Logan Sargeant (USA), Williams, ningún tiempo