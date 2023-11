Charles Leclerc (1er) : "Bon rythme de qualification".

La star de Ferrari Charles Leclerc a terminé la longue nuit de Las Vegas en étant le plus rapide de la deuxième séance d'essais. Malgré cela, le Monégasque est certain que Red Bull Racing sera imbattable en course.

La première séance d'essais libres à Las Vegas n'a duré que neuf minutes avant d'être interrompue parce que le cadre en béton d'un cache-soupape s'était affaissé et avait provoqué d'importants dégâts sur la Ferrari de Carlos Sainz. L'inspection de la piste qui a suivi a révélé que plus de 30 couvercles devaient être réparés.

La pause forcée avant la deuxième séance d'entraînement, qui a débuté avec deux heures et demie de retard, a été d'autant plus importante. Afin que les pilotes et les équipes puissent s'habituer au nouveau circuit routier, la séance a été prolongée de 60 à 90 minutes. Après une heure et demie, il était clair que le meilleur temps avait été réalisé par Charles Leclerc.

La star de Ferrari a déclaré : "J'aime le circuit, c'est amusant, j'aime les circuits de route en général et celui-ci aussi est génial". Et il a expliqué : "C'était une journée un peu particulière. Comme la première séance d'essais a été interrompue après seulement quatre tours, nous n'avons pas pu parcourir beaucoup de kilomètres. Nous avons donc fait de notre mieux pour nous rattraper lors de la deuxième séance, puisque nous disposions de 90 minutes et de quatre mélanges de pneus".

"La séance a été productive, nous avons pu faire un bon nombre de tours et j'ai vraiment apprécié de rouler sur ce circuit", a ensuite décrit le Monégasque. Mais en même temps, il expliquait : "Il est difficile de dire où nous nous situons en trim de course, mais en vue des qualifications, nous avons montré un bon rythme".

Néanmoins, la Scuderia de Maranello doit en faire plus, a demandé Leclerc, avouant en vue de la course : "Red Bull Racing sera probablement encore un peu trop fort en course, car Max Verstappen a fait une très bonne impression en rythme de course. Mais en qualifications, nous devrions être devant, comme toujours, je pense".

2e séance d'essais, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35,265 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,517 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,528

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,820

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,864

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,918

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,224

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,231

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,398

10. Alex Albon (T), Williams, +1,423

11. Lando Norris (GB), McLaren, +1,599

12. George Russell (GB), Mercedes, +1,625

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,652

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,722

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,869

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,976

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2,147

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2,391

19. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +2,415

20e Logan Sargeant (USA), Williams, +2,875

1ère séance d'essais, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40,909 min

02. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,537 sec

03. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3,352

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +3,488

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +4,456

06. George Russell (GB), Mercedes, +4,588

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,915

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +4,999

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,884

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,238

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +7,344

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,604

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +7,741

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +7,913

15. Lando Norris (GB), McLaren, +8,038

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, sans temps

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, sans temps

18. Alex Albon (T), Williams, sans temps

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, sans temps

20. Logan Sargeant (USA), Williams, sans temps