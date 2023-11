Charles Leclerc (1°): "Buon ritmo di qualifica"

La stella della Ferrari Charles Leclerc ha concluso la lunga notte di Las Vegas come il più veloce nella seconda sessione di prove. Tuttavia, il monegasco è certo che la Red Bull Racing sarà imbattibile in gara.

Le prime prove libere a Las Vegas sono durate solo nove minuti prima che la sessione venisse annullata a causa del cedimento del telaio in cemento di un coperchio delle valvole, che ha provocato gravi danni alla Ferrari di Carlos Sainz. La successiva ispezione della pista ha rivelato che più di 30 coperchi dovevano essere riparati.

La pausa forzata prima della seconda sessione di prove, iniziata con due ore e mezza di ritardo, è stata altrettanto lunga. Per consentire ai piloti e alle squadre di familiarizzare con il nuovo circuito cittadino, la sessione è stata prolungata da 60 a 90 minuti. Dopo un'ora e mezza, era chiaro che Charles Leclerc aveva fatto segnare il tempo più veloce.

La stella della Ferrari ha dichiarato: "Mi piace la pista, è divertente, mi piacciono i circuiti stradali in generale e anche questo è ottimo". E ha spiegato: "È stata una giornata un po' particolare. Poiché la prima sessione di prove è stata annullata dopo appena quattro giri, non siamo riusciti a percorrere molti chilometri. Per questo motivo abbiamo fatto del nostro meglio per recuperare nella seconda sessione, avendo a disposizione 90 minuti e quattro mescole di pneumatici".

"La sessione è stata produttiva, siamo riusciti a completare un buon numero di giri e mi è piaciuto molto guidare su questa pista", ha detto il monegasco. Allo stesso tempo, però, ha anche spiegato: "È difficile dire a che punto siamo in assetto da gara, ma abbiamo mostrato un buon ritmo in vista delle qualifiche".

Tuttavia, la Scuderia di Maranello deve fare un passo avanti, ha chiesto Leclerc, che ha ammesso in vista della gara: "Probabilmente la Red Bull Racing sarà di nuovo un po' troppo forte in gara, perché Max Verstappen ha fatto un'ottima impressione in assetto da gara. Ma credo che dovremmo essere davanti in qualifica, come sempre".

2a prova, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35.265 min.

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,517 sec.

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,528

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.820

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.864

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0.918

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.224

08 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.231

09° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.398

10° Alex Albon (T), Williams, +1.423

11° Lando Norris (GB), McLaren, +1.599

12° George Russell (GB), Mercedes, +1.625

13° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.652

14° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1.722

15° Pierre Gasly (F), Alpine, +1.869

16° Esteban Ocon (F), Alpine, +1.976

17° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2.147

18° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2.391

19° Daniel Ricciardo (AUS), AlfaTauri, +2.415

20° Logan Sargeant (USA), Williams, +2.875

1a prova, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40.909 min.

02. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2.537 sec.

03. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3.352

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +3.488

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +4.456

06. George Russell (GB), Mercedes, +4.588

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4.915

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +4.999

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5.884

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6.238

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +7.344

12° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7.604

13° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +7.741

14° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +7.913

15° Lando Norris (GB), McLaren, +8.038

16° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, nessun tempo

17° Oscar Piastri (AUS), McLaren, nessun tempo

18° Alex Albon (T), Williams, nessun tempo

19° Fernando Alonso (E), Aston Martin, nessun tempo

20° Logan Sargeant (USA), Williams, senza tempo