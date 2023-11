Charles Leclerc (1º): "Bom ritmo na qualificação"

Charles Leclerc, estrela da Ferrari, terminou a longa noite em Las Vegas como o mais rápido na segunda sessão de treinos. No entanto, o monegasco tem a certeza de que a Red Bull Racing será imbatível na corrida.

por Otto Zuber - Automatic translation from German

O primeiro treino livre em Las Vegas durou apenas nove minutos antes da sessão ser cancelada porque a estrutura de betão de uma tampa de válvulas cedeu e causou grandes danos ao Ferrari de Carlos Sainz. A inspeção posterior da pista revelou que mais de 30 tampas tiveram de ser reparadas.

A pausa forçada antes da segunda sessão de treinos, que começou com duas horas e meia de atraso, foi igualmente longa. Para permitir que os pilotos e as equipas se familiarizassem com o novo circuito de rua, a sessão foi prolongada de 60 para 90 minutos. Ao fim de uma hora e meia, Charles Leclerc tinha registado o melhor tempo.

A estrela da Ferrari disse: "Gosto da pista, é divertida, gosto de circuitos de rua em geral e este também é ótimo". E explicou: "Foi um dia algo invulgar. Como a primeira sessão de treinos foi cancelada após apenas quatro voltas, não pudemos percorrer muitos quilómetros. Foi por isso que fizemos o nosso melhor para compensar na segunda sessão, uma vez que tivemos 90 minutos e quatro compostos de pneus à nossa disposição."

"A sessão foi produtiva, conseguimos completar um bom número de voltas e gostei muito de conduzir nesta pista", disse o monegasco. Ao mesmo tempo, no entanto, ele também explicou: "É difícil dizer onde estamos em termos de corrida, mas mostramos um bom ritmo com vista à qualificação".

No entanto, a Scuderia de Maranello deve melhorar seu jogo, Leclerc exigiu, e admitiu com vistas à corrida: "A Red Bull Racing provavelmente será um pouco forte demais novamente na corrida, porque Max Verstappen deixou uma impressão muito boa na corrida. Mas acho que devemos estar na frente na qualificação, como sempre".

2º treino, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35.265 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,517 seg.

03 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,528

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,820

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,864

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,918

07º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,224

08 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,231

09º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,398

10º Alex Albon (T), Williams, +1,423

11º Lando Norris (GB), McLaren, +1,599

12º George Russell (GB), Mercedes, +1,625

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,652

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,722

15º Pierre Gasly (F), Alpine, +1,869

16º Esteban Ocon (F), Alpine, +1,976

17º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2,147

18º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2,391

19º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +2,415

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, +2,875

1º treino, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40.909 min

02º Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,537 seg.

03. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3,352 seg.

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +3,488

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +4,456

06. George Russell (GB), Mercedes, +4,588

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,915

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +4,999

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,884

10º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,238

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +7,344

12º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,604

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +7,741

14º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +7,913

15º Lando Norris (GB), McLaren, +8,038

16º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, sem tempo

17º Oscar Piastri (AUS), McLaren, sem tempo

18º Alex Albon (T), Williams, sem tempo

19º Fernando Alonso (E), Aston Martin, sem tempo

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, sem tempo