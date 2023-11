Fernando Alonso (3e) : "Nous devons en rajouter".

Fernando Alonso a terminé la deuxième séance d'essais sur le circuit Strip de Las Vegas avec le troisième meilleur tour. Il reste néanmoins prudent, car il s'attend à une lutte serrée lors des qualifications et de la course.

Un peu plus d'une demi-seconde séparait Fernando Alonso du meilleur temps de Charles Leclerc à l'issue de la deuxième séance d'essais libres de Las Vegas. L'espoir d'Aston Martin a réalisé un temps de 1:35,793 min et s'est classé troisième derrière la star de Ferrari et son coéquipier Carlos Sainz. Il a ensuite déclaré à propos du circuit routier : "C'est un circuit vraiment intéressant avec beaucoup de virages différents et de longues lignes droites".

"La nuit, les pneus perdent un peu de température, il est donc intéressant d'aller dans les zones de freinage dur, car vous ne savez jamais quel niveau d'adhérence vous allez avoir. Cela pourrait donner lieu à une course amusante, notamment parce qu'il y a quelques possibilités de dépassement", a décrit le double champion espagnol.

"En course, cela pourrait être excitant si nous avons une voiture de sécurité parce que la température des pneus baisse alors. Mais c'est la même chose pour tout le monde et nous devrions être bien préparés", a ajouté l'homme aux 32 victoires en GP.

Et Alonso de conclure : "Nous avons eu une bonne première journée, mais nous devons encore travailler sur certaines choses et en rajouter, comme tout le monde. Nous verrons quand nous pourrons tirer tout le potentiel de la voiture demain. Il y a certainement encore quelques dixièmes à gagner - mais cela vaut aussi pour tout le monde. Je pense que les qualifications et la course seront très serrées, nous avons vu aujourd'hui que dix voitures se tiennent en deux dixièmes. C'est pourquoi nous devons tout optimiser".

2e séance d'essais, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35,265 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,517 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,528

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,820

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,864

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,918

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,224

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,231

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,398

10. Alex Albon (T), Williams, +1,423

11. Lando Norris (GB), McLaren, +1,599

12. George Russell (GB), Mercedes, +1,625

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,652

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,722

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,869

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,976

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2,147

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2,391

19. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +2,415

20e Logan Sargeant (USA), Williams, +2,875

1ère séance d'essais, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40,909 min

02. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,537 sec

03. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3,352

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +3,488

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +4,456

06. George Russell (GB), Mercedes, +4,588

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,915

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +4,999

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,884

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,238

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +7,344

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,604

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +7,741

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +7,913

15. Lando Norris (GB), McLaren, +8,038

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, sans temps

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, sans temps

18. Alex Albon (T), Williams, sans temps

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, sans temps

20. Logan Sargeant (USA), Williams, sans temps