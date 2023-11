Fernando Alonso (3°): "Dobbiamo migliorare".

Fernando Alonso ha concluso la seconda sessione di prove sul circuito di Las Vegas Strip con il terzo giro più veloce. Tuttavia, rimane cauto perché si aspetta una lotta serrata in qualifica e in gara.

Fernando Alonso ha ottenuto poco più di mezzo secondo dal miglior tempo di Charles Leclerc dopo la seconda sessione di prove a Las Vegas. Con un tempo di 1:35.793 minuti, il pilota della Aston Martin si è piazzato al terzo posto dietro alla stella della Ferrari e al suo compagno di squadra Carlos Sainz. In seguito, ha detto del circuito cittadino: "È una pista davvero interessante, con molte curve diverse e lunghi rettilinei".

"Di notte gli pneumatici perdono un po' di temperatura, quindi è interessante affrontare le frenate più brusche perché non si sa mai quanta aderenza si avrà. Potrebbe essere una gara divertente, anche perché ci sono alcune opportunità di sorpasso", ha detto il due volte campione spagnolo.

"Potrebbe essere emozionante in gara se ci fosse una safety car, perché le temperature degli pneumatici si abbassano. Ma è lo stesso per tutti e dovremmo essere ben preparati", ha aggiunto il 32 volte vincitore del GP.

E Alonso ha riassunto: "Abbiamo avuto una buona prima giornata, ma dobbiamo ancora lavorare su alcune cose e migliorare, proprio come tutti gli altri. Vedremo domani quando riusciremo a sfruttare tutto il potenziale della vettura. Sicuramente c'è ancora qualche decimo da guadagnare, ma questo vale per tutti. Credo che le qualifiche e la gara saranno molto combattute: oggi abbiamo visto che dieci vetture sono a meno di due decimi l'una dall'altra. Per questo dobbiamo ottimizzare tutto".

2a prova, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35.265 min.

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,517 sec.

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,528

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.820

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.864

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0.918

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.224

08 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.231

09° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.398

10° Alex Albon (T), Williams, +1.423

11° Lando Norris (GB), McLaren, +1.599

12° George Russell (GB), Mercedes, +1.625

13° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.652

14° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1.722

15° Pierre Gasly (F), Alpine, +1.869

16° Esteban Ocon (F), Alpine, +1.976

17° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2.147

18° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2.391

19° Daniel Ricciardo (AUS), AlfaTauri, +2.415

20° Logan Sargeant (USA), Williams, +2.875

1a prova, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40.909 min.

02. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2.537 sec.

03. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3.352

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +3.488

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +4.456

06. George Russell (GB), Mercedes, +4.588

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4.915

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +4.999

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5.884

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6.238

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +7.344

12° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7.604

13° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +7.741

14° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +7.913

15° Lando Norris (GB), McLaren, +8.038

16° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, nessun tempo

17° Oscar Piastri (AUS), McLaren, nessun tempo

18° Alex Albon (T), Williams, nessun tempo

19° Fernando Alonso (E), Aston Martin, nessun tempo

20° Logan Sargeant (USA), Williams, senza tempo