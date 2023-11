Fernando Alonso (3º): "Temos de melhorar"

Fernando Alonso terminou a segunda sessão de treinos livres no circuito de Las Vegas Strip com a terceira volta mais rápida. No entanto, mantém-se cauteloso, pois espera uma luta renhida na qualificação e na corrida.

Fernando Alonso ficou a pouco mais de meio segundo do melhor tempo de Charles Leclerc após a segunda sessão de treinos livres em Las Vegas. Com um tempo de 1:35.793 minutos, o astro da Aston Martin terminou em terceiro lugar, atrás da estrela da Ferrari e do seu companheiro de equipa Carlos Sainz. Depois, ele disse sobre o circuito de rua: "Esta é uma pista realmente interessante, com muitas curvas diferentes e longas retas".

"À noite, os pneus perdem um pouco de temperatura, por isso é interessante ir para as zonas de travagem bruscas, porque nunca se sabe a aderência que se vai ter. Isso pode tornar a corrida divertida, também porque há algumas oportunidades de ultrapassagem", disse o bicampeão de Espanha.

"Poderá ser emocionante na corrida se tivermos um safety car, porque aí a temperatura dos pneus baixa. Mas é o mesmo para todos e devemos estar bem preparados", acrescentou o vencedor de 32 GPs.

E Alonso resumiu: "Tivemos um bom primeiro dia, mas ainda temos de trabalhar em algumas coisas e melhorar, tal como toda a gente. Vamos ver se amanhã conseguimos tirar todo o potencial do carro. Ainda há certamente alguns décimos a ganhar - mas isso também se aplica a toda a gente. Penso que vai ser muito renhido na qualificação e na corrida, vimos hoje que dez carros estão a menos de dois décimos um do outro. É por isso que temos de otimizar tudo."

2º treino, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35.265 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,517 seg.

03 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,528 seg.

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,820

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,864

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,918

07º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,224

08 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,231

09º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,398

10º Alex Albon (T), Williams, +1,423

11º Lando Norris (GB), McLaren, +1,599

12º George Russell (GB), Mercedes, +1,625

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,652

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,722

15º Pierre Gasly (F), Alpine, +1,869

16º Esteban Ocon (F), Alpine, +1,976

17º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2,147

18º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2,391

19º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +2,415

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, +2,875

1º treino, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40.909 min

02º Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,537 seg.

03. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3,352 seg.

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +3,488

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +4,456

06. George Russell (GB), Mercedes, +4,588

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,915

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +4,999

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,884

10º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,238

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +7,344

12º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,604

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +7,741

14º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +7,913

15º Lando Norris (GB), McLaren, +8,038

16º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, sem tempo

17º Oscar Piastri (AUS), McLaren, sem tempo

18º Alex Albon (T), Williams, sem tempo

19º Fernando Alonso (E), Aston Martin, sem tempo

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, sem tempo