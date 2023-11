Carlos Sainz: No hay entendimiento por la transferencia de la sanción

La decepción estaba escrita en la cara de Carlos Sainz cuando se enfrentó a las cámaras de televisión tras la segunda sesión de entrenamientos. Aunque el español había terminado la sesión con el segundo mejor tiempo, tendrá que afrontar la carrera con una dolorosa hipoteca: Sainz ha recibido una penalización de diez puestos en la parrilla para la penúltima carrera del año del WRC.

Se le impuso esta penalización porque el equipo tuvo que reconstruir el coche tras la primera sesión de entrenamientos después de que una tapa de una válvula de agua se soltara y causara daños importantes en el coche del español. A pesar de que no fue culpa de Sainz, fue penalizado y el piloto de Ferrari, naturalmente, tuvo poca simpatía por ello.

Sainz declaró: "Estoy bien, aunque he sentido un golpe bastante fuerte. Por desgracia, el chasis, la unidad motriz, la batería e incluso mi asiento resultaron dañados en el incidente de la primera sesión de entrenamientos. El equipo tuvo que realizar un acto heroico y poner un coche completamente nuevo sobre las ruedas para la segunda sesión, y lo consiguieron".

"El coche daba buenas sensaciones y se nota que somos competitivos en comparación. El trazado de la pista se adapta a nuestro coche un poco mejor que las pistas en las que estuvimos la última vez. Tampoco hemos tenido problemas para poner los neumáticos a temperatura de funcionamiento en una vuelta", resumió el actual sexto clasificado del mundial.

Y Sainz suspiró: "Era muy optimista, pero por desgracia el equipo me informó después de la sesión de que me habían sancionado con diez puestos en la parrilla por algo de lo que ni yo ni el equipo éramos responsables. Eso me hizo cambiar completamente de opinión sobre el resto del fin de semana. Por supuesto que estoy decepcionado y no me veréis muy contento este fin de semana".

Sin duda habrá oportunidades en la carrera, admitió Sainz. "Pero en este momento estoy demasiado decepcionado para hablar del futuro. Para mí, lo que ha pasado es una prueba clara de que este deporte todavía se puede mejorar en muchos aspectos. En mi opinión, está claro que hubo fuerza mayor, pero siempre hay gente que te empeora situaciones como ésta, y esta vez tengo que pagar el precio."

2ª sesión libre, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35.265 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.517 seg.

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0.528

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.820

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.864

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0.918

07º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.224

08º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.231

09º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.398

10º Alex Albon (T), Williams, +1.423

11º Lando Norris (GB), McLaren, +1.599

12º George Russell (GB), Mercedes, +1.625

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.652

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1.722

15º Pierre Gasly (F), Alpine, +1.869

16º Esteban Ocon (F), Alpine, +1.976

17º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2.147

18º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2.391

19º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +2.415

20º Logan Sargeant (USA), Williams, +2.875

1ª sesión libre, Las Vegas

01º Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40.909 min

02º Nico Hülkenberg (D), Haas, +2.537 seg.

03. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3.352

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +3.488

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +4.456 seg.

06. George Russell (GB), Mercedes, +4.588

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4.915

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +4.999

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5.884

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6.238

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +7.344

12º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7.604

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +7.741

14º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +7.913

15º Lando Norris (GB), McLaren, +8.038

16º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, sin tiempo

17º Oscar Piastri (AUS), McLaren, sin tiempo

18º Alex Albon (T), Williams, no time

19º Fernando Alonso (E), Aston Martin, ningún tiempo

20º Logan Sargeant (USA), Williams, ningún tiempo