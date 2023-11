Carlos Sainz : pas de compréhension pour le transfert de pénalité

Carlos Sainz a été le grand malchanceux de l'ouverture du week-end de course à Las Vegas. La star de Ferrari a écopé d'une pénalité de dix places sur la grille de départ sans en être responsable et s'est exprimé clairement par la suite.

La déception se lisait sur le visage de Carlos Sainz lorsqu'il s'est présenté devant les caméras de télévision après la deuxième séance d'essais. L'Espagnol avait certes terminé la séance en deuxième position, mais il devra aborder la course avec une hypothèque douloureuse : Sainz a écopé d'une pénalité de dix places sur la grille de départ pour l'avant-dernière course du championnat du monde de l'année.

Cette pénalité lui a été infligée parce que l'équipe a dû reconstruire la voiture après la première séance d'essais, après qu'un couvercle de valve d'eau s'est détaché et a provoqué de gros dégâts sur la voiture de l'Espagnol. Bien que Sainz n'y soit pour rien, il y a eu une pénalité, et le pilote Ferrari n'a évidemment pas été très compréhensif.

Sainz a rapporté : "Je vais bien, même si j'ai ressenti un choc assez violent. Malheureusement, le châssis, le groupe motopropulseur, la batterie et même mon siège ont été endommagés lors de l'incident de la première séance d'essais. L'équipe a dû faire un exploit et mettre une toute nouvelle voiture sur les roues pour la deuxième séance, et elle y est parvenue".

"La voiture se sentait bien et on peut voir que nous sommes relativement compétitifs. Le tracé convient un peu mieux à notre voiture que les pistes sur lesquelles nous avons roulé récemment. Nous n'avons pas eu de mal à faire monter les pneus en température en un seul tour", résumait l'actuel sixième du championnat.

Et Sainz de soupirer : "J'étais très optimiste, mais malheureusement, après la séance, l'équipe m'a informé que j'avais été pénalisé de dix places sur la grille de départ pour une affaire dont ni moi ni l'équipe n'étions responsables. Cela a complètement changé mon opinion sur la suite du week-end. Bien sûr, je suis déçu et on ne me verra pas très heureux ce week-end".

Sainz a reconnu qu'il y aurait certainement des opportunités en course. "Mais pour l'instant, je suis tout simplement trop déçu pour parler de l'avenir. Pour moi, ce qui s'est passé est la preuve évidente que ce sport peut encore être amélioré de bien des manières. Il est clair, à mon avis, qu'il y a eu un cas de force majeure, mais il y a toujours des gens qui font en sorte que ce genre de situation soit encore pire pour vous, et cette fois-ci, je dois en payer le prix".

2e séance d'entraînement, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35,265 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,517 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,528

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,820

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,864

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,918

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,224

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,231

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,398

10. Alex Albon (T), Williams, +1,423

11. Lando Norris (GB), McLaren, +1,599

12. George Russell (GB), Mercedes, +1,625

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,652

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,722

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,869

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,976

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2,147

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2,391

19. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +2,415

20e Logan Sargeant (USA), Williams, +2,875

1ère séance d'essais, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40,909 min

02. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,537 sec

03. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3,352

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +3,488

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +4,456

06. George Russell (GB), Mercedes, +4,588

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,915

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +4,999

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,884

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,238

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +7,344

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,604

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +7,741

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +7,913

15. Lando Norris (GB), McLaren, +8,038

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, sans temps

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, sans temps

18. Alex Albon (T), Williams, sans temps

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, sans temps

20. Logan Sargeant (USA), Williams, sans temps