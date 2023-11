Carlos Sainz: nessuna comprensione per il trasferimento della penalità

La delusione era scritta sul volto di Carlos Sainz mentre affrontava le telecamere dopo la seconda sessione di prove. Sebbene lo spagnolo abbia concluso la sessione come secondo tempo, dovrà affrontare la gara con una dolorosa ipoteca: Sainz ha ricevuto una penalità di dieci posizioni in griglia per la penultima gara WRC dell'anno.

La penalità gli è stata inflitta perché il team ha dovuto ricostruire la vettura dopo la prima sessione di prove, in seguito al distacco di un coperchio della valvola dell'acqua che ha provocato danni ingenti alla vettura dello spagnolo. Anche se non è stata colpa di Sainz, è stato penalizzato e il pilota della Ferrari naturalmente non ha avuto molta comprensione per questo.

Sainz ha dichiarato: "Sto bene, anche se ho sentito un colpo piuttosto forte. Purtroppo, il telaio, l'unità motrice, la batteria e persino il mio sedile sono stati danneggiati nell'incidente della prima sessione di prove. Il team ha dovuto compiere un atto eroico e mettere alle ruote una vettura completamente nuova per la seconda sessione, e ci è riuscito".

"La macchina si sentiva bene e si può vedere che siamo competitivi. Il layout della pista si adatta alla nostra vettura un po' meglio rispetto alle piste su cui abbiamo girato l'ultima volta. Inoltre, non abbiamo avuto problemi a portare gli pneumatici a temperatura di esercizio in un giro", ha riassunto l'attuale sesto pilota del campionato mondiale.

E Sainz ha sospirato: "Ero molto ottimista, ma purtroppo la squadra mi ha informato dopo la sessione che mi era stata inflitta una penalità di dieci posizioni in griglia per qualcosa di cui né io né la squadra eravamo responsabili. Questo ha cambiato completamente la mia idea sul resto del weekend. Ovviamente sono deluso e non mi vedrete molto felice questo fine settimana".

Ci saranno sicuramente delle opportunità in gara, ha ammesso Sainz. "Ma al momento sono troppo deluso per parlare del futuro. Per me, quello che è successo è la prova evidente che questo sport può ancora essere migliorato sotto molti aspetti. A mio parere, è chiaro che si è trattato di cause di forza maggiore, ma ci sono sempre persone che peggiorano situazioni come questa, e questa volta devo pagarne il prezzo".

2a prova, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35.265 min.

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,517 sec.

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,528

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.820

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.864

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0.918

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.224

08 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.231

09° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.398

10° Alex Albon (T), Williams, +1.423

11° Lando Norris (GB), McLaren, +1.599

12° George Russell (GB), Mercedes, +1.625

13° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.652

14° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1.722

15° Pierre Gasly (F), Alpine, +1.869

16° Esteban Ocon (F), Alpine, +1.976

17° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2.147

18° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2.391

19° Daniel Ricciardo (AUS), AlfaTauri, +2.415

20° Logan Sargeant (USA), Williams, +2.875

1a prova, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40.909 min.

02. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2.537 sec.

03. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3.352

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +3.488

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +4.456

06. George Russell (GB), Mercedes, +4.588

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4.915

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +4.999

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5.884

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6.238

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +7.344

12° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7.604

13° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +7.741

14° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +7.913

15° Lando Norris (GB), McLaren, +8.038

16° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, nessun tempo

17° Oscar Piastri (AUS), McLaren, nessun tempo

18° Alex Albon (T), Williams, nessun tempo

19° Fernando Alonso (E), Aston Martin, nessun tempo

20° Logan Sargeant (USA), Williams, senza tempo