Carlos Sainz: Não há compreensão para a transferência da pena

Carlos Sainz foi o azarado no início do fim de semana de corrida em Las Vegas. A estrela da Ferrari recebeu uma penalização de dez lugares na grelha de partida, sem culpa própria, e falou abertamente depois disso.

A desilusão estava estampada no rosto de Carlos Sainz quando enfrentou as câmaras de televisão após a segunda sessão de treinos livres. Embora o espanhol tenha terminado a sessão como o segundo mais rápido, terá de enfrentar a corrida com uma dolorosa hipoteca: Sainz recebeu uma penalização de dez lugares na grelha para a penúltima corrida do ano do WRC.

Esta penalização deve-se ao facto de a equipa ter tido de reconstruir o carro após a primeira sessão de treinos, depois de uma tampa da válvula de água se ter soltado e ter causado danos graves no carro do espanhol. Apesar de não ter sido culpa de Sainz, ele foi penalizado e o piloto da Ferrari, naturalmente, não teve muita simpatia por este facto.

Sainz relatou: "Estou bem, apesar de ter sentido uma pancada bastante forte. Infelizmente, o chassis, a unidade motriz, a bateria e até o meu banco ficaram danificados no incidente da primeira sessão de treinos. A equipa teve de fazer um ato heroico e colocar um carro completamente novo nas rodas para a segunda sessão, e foi o que fizeram".

"O carro estava bom e podemos ver que estamos comparativamente competitivos. O traçado da pista adapta-se um pouco melhor ao nosso carro do que as pistas onde estivemos pela última vez. Também não tivemos problemas em colocar os pneus à temperatura de funcionamento numa volta", resumiu o atual sexto classificado do campeonato do mundo.

E Sainz suspirou: "Estava muito otimista, mas infelizmente a equipa informou-me, após a sessão, que eu tinha recebido uma penalização de dez lugares na grelha por algo que não era da minha responsabilidade nem da equipa. Isso mudou completamente a minha opinião sobre o resto do fim de semana. Claro que estou desiludido e não me vão ver muito feliz este fim de semana".

Sainz admitiu que haverá certamente oportunidades na corrida. "Mas, de momento, estou demasiado desiludido para falar do futuro. Para mim, o que aconteceu é uma prova clara de que este desporto ainda pode ser melhorado em muitos aspectos. Na minha opinião, é claro que houve um caso de força maior, mas há sempre pessoas que tornam estas situações piores para nós, e desta vez tenho de pagar o preço."

2º treino, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35.265 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,517 seg.

03 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,528

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,820

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,864

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,918

07º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,224

08 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,231

09º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,398

10º Alex Albon (T), Williams, +1,423

11º Lando Norris (GB), McLaren, +1,599

12º George Russell (GB), Mercedes, +1,625

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,652

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,722

15º Pierre Gasly (F), Alpine, +1,869

16º Esteban Ocon (F), Alpine, +1,976

17º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2,147

18º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2,391

19º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +2,415

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, +2,875

1º treino, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40.909 min

02º Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,537 seg.

03. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3,352 seg.

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +3,488

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +4,456

06. George Russell (GB), Mercedes, +4,588

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,915

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +4,999

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,884

10º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,238

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +7,344

12º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,604

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +7,741

14º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +7,913

15º Lando Norris (GB), McLaren, +8,038

16º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, sem tempo

17º Oscar Piastri (AUS), McLaren, sem tempo

18º Alex Albon (T), Williams, sem tempo

19º Fernando Alonso (E), Aston Martin, sem tempo

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, sem tempo