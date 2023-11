Le GP de Las Vegas à la télévision : Superbe série de Verstappen

Le monde à l'envers : il y a à peine deux semaines, au Brésil, les pilotes se plaignaient que les pneus tendres tenaient difficilement un tour de qualification. Aujourd'hui, à Las Vegas, les as du GP doivent se creuser la tête pour trouver un moyen de faire monter les pneus en température par une nuit humide.

Nous rappelons ici qui a obtenu la meilleure place sur la grille de départ lors des précédentes courses du championnat du monde de la saison 2023. Un astérisque indique qui en a profité pour remporter une victoire.

Bahreïn : Max Verstappen (NL), Red Bull Racing *.

Arabie saoudite : Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing *.

Australie : Max Verstappen (NL), Red Bull Racing *

Azerbaïdjan : Charles Leclerc (MC), Ferrari

Miami : Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Monaco : Max Verstappen (NL), Red Bull Racing *

Espagne : Max Verstappen (NL), Red Bull Racing *

Canada : Max Verstappen (NL), Red Bull Racing *.

Autriche : Max Verstappen (NL), Red Bull Racing *.

Royaume-Uni : Max Verstappen (NL), Red Bull Racing *

Hongrie : Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Belgique : Charles Leclerc (MC), Ferrari

Pays-Bas : Max Verstappen (NL), Red Bull Racing *

Italie : Carlos Sainz (E), Ferrari

Singapour : Carlos Sainz (E), Ferrari

Japon : Max Verstappen (NL), Red Bull Racing *

Qatar : Max Verstappen (NL), Red Bull Racing *

USA (Austin) : Charles Leclerc (MC), Ferrari

Mexique : Charles Leclerc (MC), Ferrari

São Paulo : Max Verstappen (NL), Red Bull Racing *.

Etonnant : à chaque fois que Max Verstappen a décroché la pole, il a ensuite remporté la course !



Nous vous tiendrons au courant de l'évolution de l'action à partir de 8h30 samedi matin grâce à notre live-ticker, mais nous avons bien sûr aussi résumé pour vous les principales émissions de Sky, ServusTV et SRF.





Le GP de Las Vegas à la télévision

Samedi 18 novembre

05h15 : Sky Sport F1 - Début de la couverture des troisièmes essais libres

05h15 : ServusTV - début de la couverture de la troisième séance d'essais libres

05h30 : Troisième séance d'essais libres

07h00 : Sky Sport F1 - Hardenacke rencontre ... Franz Tost

07h45 : Sky Sport F1 - Course 1981 à Las Vegas

08.30 heures : Sky Sport F1 - Début de la couverture des qualifications

08.30 heures : ServusTV - Début de la couverture des qualifications

08.35 : SRF 2 - Début de la couverture des qualifications

09.00 heures : Qualifications

10h00 : ServusTV - Analyse des qualifications

10h30 : Sky Sport F1 - Conférence de presse qualifications

11h00 : Sky Sport F1 - Reprise des qualifications

12h30 : Sky Sport F1 - Hardenacke rencontre ... Franz Tost

13h15 : Sky Sport F1 - Top 10 Onboards : GP du Brésil 2023

13h30 : Sky Sport F1 - Reprise des qualifications

15h30 : Sky Sport F1 - Reprise des qualifications

17h30 : Sky Sport F1 - Conférence de presse qualifications rediffusion

20h00 : Sky Sport F1 - Reprise des qualifications

21h30 : Sky Sport F1 - Top 10 Onboards : GP du Brésil 2023

21h45 : Sky Sport F1 - Chasing the Dream

22h00 : Sky Sport F1 - Reprise des qualifications



Dimanche 19 novembre

05.00 heures : ServusTV - Compte à rebours de la course

05.30 : Sky Sport F1 - Rapports préliminaires du Grand Prix

06.10 : SRF 2 - Rapports préliminaires de la course

06.55 heures : Sky Sport F1 - Début de la couverture du Grand Prix

06.55 heures : SRF 2 - Début de la couverture du Grand Prix

07h00 : ServusTV - Début de la couverture du Grand Prix

07.00 heures : Grand Prix de Las Vegas (50 tours)

08.40 : ServusTV - Analyse du Grand Prix

08h45 : Sky Sport F1 - Analyses et interviews

09h10 : ORF 1 - Reprise du Grand Prix

09.30 : Sky Sport F1 - Conférence de presse course

10h00 : Sky Sport F1 - Le carnet de Ted

10h30 : Sky Sport F1 - Top 10 Onboards : GP du Mexique 2023

10h40 : ORF 1 - Accueil moteur

10h45 : Sky Sport F1 - Top 10 Onboards : GP du Brésil 2023

11.00 heures : Sky Sport F1 - Reprise de la course

12h35 : ServusTV - Highlights Grand Prix

13h00 : Sky Sport F1 - Le carnet de notes de Ted

13.30 heures : Sky Sport F1 - Reprise des rapports préliminaires du Grand Prix

14h55 : Sky Sport F1 - Début de la couverture du Grand Prix Reprise

15h00 : Grand Prix de Las Vegas (50 tours) Rediffusion

16h45 : Sky Sport F1 - Analyses et interviews

17h30 : Sky Sport F1 - Conférence de presse course

18h00 : Sky Sport F1 - Le carnet de Ted

20h30 : Sky Sport F1 - Reprise de la course

22.30 heures : Sky Sport F1 - Notebook de Ted

23h00 : Sky Sport F1 - Reprise de la course