Il GP di Las Vegas in televisione: Grande serie di Verstappen

È un mondo in controtendenza: solo due settimane fa, in Brasile, i piloti si lamentavano perché le gomme morbide faticavano a superare un giro di qualifica. Ora, a Las Vegas, gli assi del GP devono preoccuparsi di come portare le gomme a metà temperatura nella notte umida.

A questo punto, vorremmo ricordarvi chi si è assicurato finora la migliore posizione in griglia per la stagione 2023. L'asterisco indica chi l'ha trasformata in una vittoria.

Bahrein: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing *

Arabia Saudita: Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing *

Australia: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing *

Azerbaigian: Charles Leclerc (MC), Ferrari

Miami: Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Monaco: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing *

Spagna: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing *

Canada: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing *

Austria: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing *

Gran Bretagna: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing * Ungheria: Lewis Hamilton (GB), Red Bull Racing

Ungheria: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Belgio: Charles Leclerc (MC), Ferrari

Paesi Bassi: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing *

Italia: Carlos Sainz (E), Ferrari

Singapore: Carlos Sainz (E), Ferrari

Giappone: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing *

Qatar: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing *

USA (Austin): Charles Leclerc (MC), Ferrari

Messico: Charles Leclerc (MC), Ferrari

San Paolo: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing *

Sorprendente: ogni volta che Max Verstappen ha conquistato la pole, ha poi vinto la gara!



Vi terremo aggiornati sull'evolversi dell'azione con il nostro live ticker a partire dalle 8.30 di sabato mattina, ma naturalmente abbiamo anche riassunto per voi le trasmissioni più importanti di Sky, ServusTV e SRF.





Il GP di Las Vegas in TV

Sabato 18 novembre

05.15: Sky Sport F1 - inizio delle terze prove libere

05.15: ServusTV - Inizio della copertura delle terze prove libere

05.30: Terze prove libere

07.00: Sky Sport F1 - Hardenacke incontra... Franz Tost

07.45: Sky Sport F1 - Gara 1981 a Las Vegas

08.30: Sky Sport F1 - Inizio copertura qualifiche

08.30: ServusTV - Inizio delle qualifiche

08.35: SRF 2 - Inizio delle qualifiche

09.00: Qualifiche

10.00: ServusTV - Analisi delle qualifiche

10.30: Sky Sport F1 - Conferenza stampa sulle qualifiche

11.00: Sky Sport F1 - Replay delle qualifiche

12.30: Sky Sport F1 - Hardenacke incontra... Franz Tost

13.15: Sky Sport F1 - Top 10 Onboard: GP Brasile 2023

13.30: Sky Sport F1 - Replay delle qualifiche

15.30: Sky Sport F1 - Replay delle qualifiche

17.30: Sky Sport F1 - Replay conferenza stampa qualifiche

20.00: Sky Sport F1 - Replay delle qualifiche

21.30: Sky Sport F1 - Top 10 Onboard: GP Brasile 2023

21.45: Sky Sport F1 - Inseguire il sogno

22.00: Sky Sport F1 - Replay delle qualifiche



Domenica 19 novembre

05.00: ServusTV - Conto alla rovescia per la gara

05.30: Sky Sport F1 - Preliminari sul Gran Premio

06.10: SRF 2 - Cronaca pre-gara

06.55: Sky Sport F1 - Inizio della copertura del Gran Premio

06.55: SRF 2 - Inizio della copertura del Gran Premio

07.00: ServusTV - Inizio della copertura del Gran Premio

07.00: Gran Premio di Las Vegas (50 giri)

08.40: ServusTV - Analisi del Gran Premio

08.45: Sky Sport F1 - Analisi e interviste

09.10: ORF 1 - Replay del Gran Premio

09.30: Sky Sport F1 - Conferenza stampa gara

10.00: Sky Sport F1 - Taccuino di Ted

10.30: Sky Sport F1 - Top 10 Onboard: GP Messico 2023

10.40: ORF 1 - Motorhome

10.45: Sky Sport F1 - Top 10 Onboard: GP Brasile 2023

11.00: Sky Sport F1 - Replay della gara

12.35: ServusTV - Highlights Gran Premio

13.00: Sky Sport F1 - Taccuino di Ted

13.30: Sky Sport F1 - Anteprima del Gran Premio in replica

14.55: Sky Sport F1 - Inizio copertura Gran Premio in replica

15.00: Gran Premio di Las Vegas (50 giri) in replica

16.45: Sky Sport F1 - Analisi e interviste

17.30: Sky Sport F1 - Conferenza stampa sulla gara

18.00: Sky Sport F1 - Taccuino di Ted

20.30: Sky Sport F1 - Replay della gara

22.30: Sky Sport F1 - Taccuino di Ted

23.00: Sky Sport F1 - Replay della gara