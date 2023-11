GP de Las Vegas na televisão: Grande série de Verstappen

É um mundo de pernas para o ar: ainda há quinze dias, no Brasil, os pilotos queixavam-se de que os pneus macios tinham dificuldade em fazer uma volta de qualificação. Agora, em Las Vegas, os ases do GP têm de se preocupar com a forma como os pneus atingem metade da temperatura numa noite húmida.

Neste momento, gostaríamos de recordar quem garantiu até agora a melhor posição na grelha para a época de 2023. Um asterisco indica quem a transformou numa vitória.

Bahrein: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing *

Arábia Saudita: Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing *

Austrália: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing *

Azerbaijão: Charles Leclerc (MC), Ferrari

Miami: Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Mónaco: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing *

Espanha: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing * Espanha

Canadá: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing *

Áustria: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing *

Grã-Bretanha: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing * Hungria: Lewis Hamilton (GB), Red Bull Racing

Hungria: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Bélgica: Charles Leclerc (MC), Ferrari

Países Baixos: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing *

Itália: Carlos Sainz (E), Ferrari

Singapura: Carlos Sainz (E), Ferrari

Japão: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing *

Qatar: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing *

EUA (Austin): Charles Leclerc (MC), Ferrari

México: Charles Leclerc (MC), Ferrari

São Paulo: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing *

Espantoso: Sempre que Max Verstappen fez a pole, acabou por ganhar a corrida!



Iremos mantê-lo atualizado sobre o desenrolar de toda a ação com o nosso live ticker a partir das 8h30 da manhã de sábado, mas claro que também resumimos as transmissões mais importantes da Sky, ServusTV e SRF para si aqui.





GP de Las Vegas na TV

Sábado, 18 de novembro

05h15: Sky Sport F1 - início da cobertura do terceiro treino livre

05h15: ServusTV - Início da cobertura do terceiro treino livre

05.30 hrs: Terceiro treino livre

07.00: Sky Sport F1 - Hardenacke encontra ... Franz Tost

07h45: Sky Sport F1 - Corrida de 1981 em Las Vegas

08.30: Sky Sport F1 - Início da cobertura da qualificação

08h30: ServusTV - Início da cobertura da qualificação

08h35: SRF 2 - Início da cobertura da qualificação

09h00: Qualificação

10h00: ServusTV - Análise da qualificação

10h30: Sky Sport F1 - Conferência de imprensa da qualificação

11h00: Sky Sport F1 - Repetição da qualificação

12h30: Sky Sport F1 - Hardenacke encontra ... Franz Tost

13.15: Sky Sport F1 - Top 10 a bordo: GP Brasil 2023

13h30: Sky Sport F1 - Repetição da qualificação

15h30: Sky Sport F1 - Repetição da qualificação

17h30: Sky Sport F1 - Repetição da conferência de imprensa da qualificação

20.00: Sky Sport F1 - Repetição da qualificação

21.30: Sky Sport F1 - Top 10 Onboards: GP Brasil 2023

21.45: Sky Sport F1 - Perseguindo o sonho

22.00: Sky Sport F1 - Repetição da qualificação



Domingo, 19 de novembro

05.00: ServusTV - Contagem decrescente para a corrida

05h30: Sky Sport F1 - Relatórios preliminares sobre o Grande Prémio

06h10: SRF 2 - Relatórios pré-corrida

06h55: Sky Sport F1 - Início da cobertura do Grande Prémio

06h55: SRF 2 - Início da cobertura do Grande Prémio

07.00 hrs: ServusTV - Início da cobertura do Grande Prémio

07h00: Grande Prémio de Las Vegas (50 voltas)

08h40: ServusTV - Análise do Grande Prémio

08h45: Sky Sport F1 - Análises e entrevistas

09h10: ORF 1 - Repetição do Grande Prémio

09h30: Sky Sport F1 - Conferência de imprensa da corrida

10h00: Sky Sport F1 - Caderno do Ted

10h30: Sky Sport F1 - Top 10 Onboards: GP México 2023

10h40: ORF 1 - Motorhome

10h45: Sky Sport F1 - Top 10 Onboards: GP Brasil 2023

11h00: Sky Sport F1 - Repetição da corrida

12h35: ServusTV - Melhores momentos do Grande Prémio

13h00: Sky Sport F1 - Caderno de anotações do Ted

13h30: Sky Sport F1 - Repetição da antevisão do Grande Prémio

14.55: Sky Sport F1 - Repetição da cobertura do Grande Prémio

15.00: Grande Prémio de Las Vegas (50 voltas)

16.45: Sky Sport F1 - Análises e entrevistas

17.30: Sky Sport F1 - Conferência de imprensa da corrida

18.00: Sky Sport F1 - Caderno do Ted

20.30: Sky Sport F1 - Repetição da corrida

22.30: Sky Sport F1 - Caderno do Ted

23.00: Sky Sport F1 - Repetição da corrida