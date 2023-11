Fred Vasseur (Ferrari) sobre el escándalo de Las Vegas: Amargo

Lo que ocurre en Las Vegas se queda en Las Vegas, como dice el refrán sobre la ciudad que nunca duerme. Esto no se aplica a Ferrari. Porque lo que le ocurre a Carlos Sainz en Las Vegas tiene repercusiones más allá del GP de calle.

En la primera sesión de entrenamientos, el español pasó por encima de la carcasa rota de una tubería de desagüe: chasis, motor, bajos, batería, todo destrozado. Los entrenamientos tuvieron que cancelarse después de menos de diez minutos, y sólo horas más tarde, después de que docenas de tuberías de desagüe dañadas hubieran sido reparadas, la carrera pudo continuar hasta bien entrada la noche de Las Vegas.

El coche de Esteban Ocon también había resultado dañado, por lo que Alpine también tuvo que cambiar el chasis.

Por si esto no fuera suficientemente molesto, Ferrari recibió entonces malas noticias: Debido a la necesidad de construir un coche nuevo y sustituir el motor, Ferrari recibe una penalización porque la batería nueva excede la cuota permitida por temporada.

Como resultado, Sainz perdió diez puestos en la parrilla.



Ferrari argumentó ante los responsables del reglamento que se trataba de un caso de fuerza mayor, pero los comisarios de la FIA opinaron de otra manera: puede que sea cierto, pero las reglas son las reglas.



Esto provocó una segunda tormenta de indignación en las redes sociales: los aficionados no sólo estaban molestos porque se les había dado demasiado poco y demasiado tarde, sino que también pensaban que la penalización para Sainz, dos veces ganador del GP, era injusta; al fin y al cabo, no era culpa suya que la pista no estuviera en las mejores condiciones. Por no hablar de los costes para Ferrari.



El jefe del equipo Ferrari, Fred Vasseur, está muy disgustado: "No me parece bien, porque no hemos hecho nada malo y sin embargo nos penalizan. Estamos pagando un precio muy alto. Es un duro revés para nosotros, porque seguimos luchando con Mercedes por el segundo puesto del campeonato. Cuando uno de tus pilotos tiene que perder diez puestos, es amargo".



"Es muy molesto, pero ahora tenemos que concentrarnos plenamente en nuestra tarea. Tenemos un coche rápido aquí, tenemos que convertir eso en un buen resultado en la calificación y luego en una carrera fuerte."



Los astutos expertos en reglas entre los aficionados al GP se han acordado: Así que Ferrari y Alpine cambiaron chasis, pero un momento, ¿no tenemos una norma que dice que no se pueden correr dos monocascos el mismo día?



Vasseur sonríe: "Eso es otra broma. Sí, existe esa norma. Pero luego nos dijeron: ya hemos pasado la medianoche, así que esto es de facto el día siguiente".



El equipo Ferrari instaló un motor y una caja de cambios diferentes en un chasis de reserva. Todo en un tiempo récord. Vasseur: "Hicieron el trabajo en dos horas y media. No llevamos registros de los trabajos más rápidos de este tipo, pero eso fue un récord. Un gran trabajo de nuestro equipo".





2ª sesión libre, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35.265 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.517 seg.

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0.528

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.820

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.864

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0.918

07º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.224

08º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.231

09º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.398

10º Alex Albon (T), Williams, +1.423

11º Lando Norris (GB), McLaren, +1.599

12º George Russell (GB), Mercedes, +1.625

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.652

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1.722

15º Pierre Gasly (F), Alpine, +1.869

16º Esteban Ocon (F), Alpine, +1.976

17º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2.147

18º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2.391

19º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +2.415

20º Logan Sargeant (EE.UU.), Williams, +2.875





1ª sesión libre, Las Vegas

01º Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40.909 min

02º Nico Hülkenberg (D), Haas, +2.537 seg.

03. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3.352

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +3.488

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +4.456 seg.

06. George Russell (GB), Mercedes, +4.588

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4.915

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +4.999

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5.884

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6.238

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +7.344

12º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7.604

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +7.741

14º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +7.913

15º Lando Norris (GB), McLaren, +8.038

16º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, sin tiempo

17º Oscar Piastri (AUS), McLaren, sin tiempo

18º Alex Albon (T), Williams, no time

19º Fernando Alonso (E), Aston Martin, ningún tiempo

20º Logan Sargeant (USA), Williams, ningún tiempo