Fred Vasseur (Ferrari) sur le scandale de Las Vegas : "Amer

Ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas - telle est l'une des expressions concernant la ville qui ne dort jamais. Ce n'est pas le cas pour Ferrari. Car ce qui arrive à Carlos Sainz à Las Vegas a des répercussions au-delà du GP sur route.

Lors de la première séance d'entraînement, l'Espagnol a roulé sur la gaine cassée d'un tuyau d'évacuation : châssis, moteur, soubassement, batterie, tout est fichu. L'entraînement a dû être interrompu après moins de dix minutes, et ce n'est que quelques heures plus tard, après la réparation de dizaines d'autres tuyaux d'évacuation endommagés, que la course a pu reprendre au plus profond de la nuit de Vegas.

La voiture d'Esteban Ocon avait également été endommagée - changement de châssis chez Alpine également.

Comme si cela ne suffisait pas, Ferrari a reçu du courrier : En raison de la nécessité de reconstruire une nouvelle voiture et de remplacer le moteur, Ferrari reçoit une pénalité, car la batterie fraîche dépasse le quota autorisé par saison.

Par conséquent, Sainz recule de dix places sur la grille de départ.



Ferrari a fait valoir auprès des régulateurs qu'il s'agissait d'un cas de force majeure, mais les commissaires de la FIA ne sont pas de cet avis : "C'est peut-être vrai, mais les règles sont les règles".



Sur les réseaux sociaux, une deuxième tempête de protestations s'est déclenchée : non seulement les fans se sont énervés parce qu'ils n'ont pas reçu assez d'offres en temps voulu, mais ils trouvent également que la sanction infligée à Sainz, double vainqueur de GP, est injuste - après tout, ce n'est pas sa faute si la piste n'est pas dans le meilleur état. Sans parler des coûts pour Ferrari.



Le directeur de l'équipe Ferrari, Fred Vasseur, est vraiment furieux : "Tout cela ne me semble pas juste, car nous n'avons rien fait de mal et nous sommes quand même punis. Nous payons un lourd tribut. Et c'est un coup dur pour nous, car nous sommes toujours en lutte avec Mercedes pour la deuxième place du championnat. Si l'un de tes pilotes doit reculer de dix rangs, c'est amer".



"C'est très ennuyeux, mais nous devons maintenant nous concentrer pleinement sur notre tâche. Nous avons ici une voiture rapide, nous devons transformer cela en un bon résultat en qualifications et ensuite en une course solide".



Les fans de GP qui connaissent bien les règles ont eu une idée : Ferrari et Alpine ont donc changé de châssis, mais attendez - n'avons-nous pas une règle selon laquelle deux monocoques ne peuvent pas être utilisés le même jour ?



Vasseur sourit : "C'est aussi une blague. Oui, cette règle existe. Mais ensuite, ils nous ont dit - nous sommes déjà après minuit, donc il s'agit de facto du jour suivant".



L'équipe Ferrari a installé un autre moteur dans un châssis de réserve, une autre boîte de vitesses. Tout cela en un temps record. Vasseur : "Ils ont fait le travail en deux heures et demie. Nous ne tenons pas le compte du travail le plus rapide de ce type, mais c'était déjà un record. Un travail formidable de notre équipe".





2e séance d'entraînement, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35,265 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,517 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,528

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,820

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,864

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,918

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,224

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,231

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,398

10. Alex Albon (T), Williams, +1,423

11. Lando Norris (GB), McLaren, +1,599

12. George Russell (GB), Mercedes, +1,625

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,652

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,722

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,869

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,976

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2,147

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2,391

19. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +2,415

20e Logan Sargeant (USA), Williams, +2,875





1ère séance d'essais, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40,909 min

02. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,537 sec

03. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3,352

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +3,488

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +4,456

06. George Russell (GB), Mercedes, +4,588

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,915

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +4,999

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,884

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,238

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +7,344

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,604

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +7,741

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +7,913

15. Lando Norris (GB), McLaren, +8,038

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, sans temps

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, sans temps

18. Alex Albon (T), Williams, sans temps

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, sans temps

20. Logan Sargeant (USA), Williams, sans temps