Fred Vasseur (Ferrari) sullo scandalo di Las Vegas: amaro

Ciò che accade a Las Vegas rimane a Las Vegas, come dice il detto sulla città che non dorme mai. Questo non vale per la Ferrari. Perché quello che succede a Carlos Sainz a Las Vegas ha ripercussioni che vanno oltre il GP di strada.

Durante la prima sessione di prove, lo spagnolo ha guidato su un tubo di scarico rotto: telaio, motore, sottoscocca, batteria, tutto andato. Le prove sono state annullate dopo meno di dieci minuti e solo ore dopo, dopo che decine di altri tubi di scarico danneggiati erano stati riparati, la gara ha potuto continuare nella notte di Las Vegas.

Anche l'auto di Esteban Ocon era stata danneggiata, per cui Alpine ha dovuto cambiare anche il telaio.

Come se non bastasse, la Ferrari ha ricevuto una brutta notizia: A causa della necessità di costruire una nuova vettura e di sostituire il motore, la Ferrari riceve una penalità perché la batteria fresca supera la quota consentita per stagione.

Di conseguenza, Sainz è sceso di dieci posizioni sulla griglia di partenza.



La Ferrari ha sostenuto con i responsabili del regolamento che si trattava di un caso di forza maggiore, ma i commissari della FIA sono stati di parere diverso: sarà anche vero, ma le regole sono regole.



Questo ha provocato una seconda tempesta di indignazione sui social media: non solo i tifosi si sono arrabbiati per aver ricevuto troppo poco e troppo tardi, ma hanno anche pensato che la penalità per il due volte vincitore del GP Sainz fosse ingiusta - dopo tutto, non era colpa sua se la pista non era nelle migliori condizioni. Per non parlare dei costi per la Ferrari.



Il team boss della Ferrari, Fred Vasseur, è molto arrabbiato: "Non mi sembra giusto, perché non abbiamo fatto nulla di male eppure siamo stati penalizzati. Stiamo pagando un prezzo pesante. E questa è una battuta d'arresto amara per noi, perché siamo ancora in lotta con la Mercedes per il secondo posto in campionato. Quando uno dei tuoi piloti deve perdere dieci posizioni, è amaro".



"È molto fastidioso, ma ora dobbiamo concentrarci completamente sul nostro compito. Abbiamo un'auto veloce, dobbiamo convertire questo risultato in un buon risultato in qualifica e poi in una gara forte".



Gli esperti di regole tra i tifosi del GP se ne sono ricordati: Ferrari e Alpine si sono scambiate i telai, ma aspettate un attimo: non c'è una regola che dice che non si può correre con due monoscocche nello stesso giorno?



Vasseur sorride: "Questa è un'altra battuta. Sì, c'è questa regola. Ma poi ci hanno detto: siamo già oltre la mezzanotte, quindi questo è de facto il giorno successivo".



Il team Ferrari ha installato un motore diverso e un cambio diverso in un telaio di riserva. Il tutto a tempo di record. Vasseur: "Hanno fatto il lavoro in due ore e mezza. Non teniamo un registro dei lavori più veloci di questo tipo, ma questo è stato un record. Un ottimo lavoro da parte del nostro team".





2a prova, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35.265 min.

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,517 secondi

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0.528

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.820

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.864

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0.918

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.224

08 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.231

09° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.398

10° Alex Albon (T), Williams, +1.423

11° Lando Norris (GB), McLaren, +1.599

12° George Russell (GB), Mercedes, +1.625

13° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.652

14° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1.722

15° Pierre Gasly (F), Alpine, +1.869

16° Esteban Ocon (F), Alpine, +1.976

17° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2.147

18° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2.391

19° Daniel Ricciardo (AUS), AlfaTauri, +2.415

20° Logan Sargeant (USA), Williams, +2.875





1a prova, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40.909 min.

02. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2.537 sec.

03. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3.352

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +3.488

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +4.456

06. George Russell (GB), Mercedes, +4.588

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4.915

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +4.999

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5.884

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6.238

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +7.344

12° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7.604

13° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +7.741

14° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +7.913

15° Lando Norris (GB), McLaren, +8.038

16° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, nessun tempo

17° Oscar Piastri (AUS), McLaren, nessun tempo

18° Alex Albon (T), Williams, nessun tempo

19° Fernando Alonso (E), Aston Martin, nessun tempo

20° Logan Sargeant (USA), Williams, senza tempo