Fred Vasseur (Ferrari) sobre o escândalo de Las Vegas: amargo

O que acontece em Las Vegas fica em Las Vegas - como diz o ditado sobre a cidade que nunca dorme. Isso não se aplica à Ferrari. Porque o que acontece a Carlos Sainz em Las Vegas tem repercussões para além do GP de rua.

Na primeira sessão de treinos, o espanhol passou por cima de uma caixa partida de um cano de esgoto: chassis, motor, parte inferior da carroçaria, bateria, tudo desapareceu. Os treinos tiveram de ser cancelados em menos de dez minutos e só horas mais tarde, depois de dezenas de outros tubos de drenagem danificados terem sido reparados, é que a corrida pôde continuar na noite de Las Vegas.

O carro de Esteban Ocon também ficou danificado, pelo que a Alpine também teve de mudar o chassis.

Como se isso não fosse irritante o suficiente, a Ferrari recebeu uma má notícia: Devido à necessidade de construir um novo carro e substituir o motor, a Ferrari recebe uma penalização porque a bateria nova excede a quota permitida por época.

Como resultado, Sainz desceu dez lugares na grelha.



A Ferrari argumentou junto dos responsáveis pelas regras que se tratava de um caso de força maior, mas os comissários da FIA tiveram uma opinião diferente: isso pode ser verdade, mas regras são regras.



Isto causou uma segunda tempestade de indignação nas redes sociais: não só os fãs ficaram chateados por terem recebido pouco e demasiado tarde, como também acharam que a penalização para o bicampeão Sainz era injusta - afinal, ele não tinha culpa se a pista não estava nas melhores condições. Para não falar dos custos para a Ferrari.



O chefe de equipa da Ferrari, Fred Vasseur, está muito aborrecido: "Não me parece correto, porque não fizemos nada de errado e, no entanto, estamos a ser penalizados. Estamos a pagar um preço elevado. E isto é um revés amargo para nós, porque ainda estamos a lutar com a Mercedes pelo segundo lugar no campeonato. Quando um dos nossos pilotos tem de descer dez lugares, é amargo".



"É muito aborrecido, mas agora temos de nos concentrar totalmente na nossa tarefa. Temos um carro rápido aqui, temos que converter isso num bom resultado na qualificação e depois numa corrida forte."



Os espertos especialistas em regras entre os fãs do GP lembraram-se: Então, a Ferrari e a Alpine trocaram de chassis, mas esperem um minuto - não temos uma regra que diz que não se pode correr com dois monocoques no mesmo dia?



Vasseur sorri: "Isso é outra piada. Sim, existe essa regra. Mas depois disseram-nos - já passamos da meia-noite, por isso este é de facto o dia seguinte."



A equipa Ferrari instalou um motor diferente e uma caixa de velocidades diferente num chassis de reserva. Tudo em tempo recorde. Vasseur: "Fizeram o trabalho em duas horas e meia. Não temos registos dos trabalhos mais rápidos deste tipo, mas foi um recorde. Um excelente trabalho da nossa equipa".





2º treino, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35.265 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,517 seg.

03 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,528

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,820

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,864

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,918

07º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,224

08 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,231

09º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,398

10º Alex Albon (T), Williams, +1,423

11º Lando Norris (GB), McLaren, +1,599

12º George Russell (GB), Mercedes, +1,625

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,652

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,722

15º Pierre Gasly (F), Alpine, +1,869

16º Esteban Ocon (F), Alpine, +1,976

17º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2,147

18º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2,391

19º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +2,415

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, +2,875





1º treino, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40.909 min

02º Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,537 seg.

03. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3,352 seg.

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +3,488

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +4,456

06. George Russell (GB), Mercedes, +4,588

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,915

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +4,999

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,884

10º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,238

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +7,344

12º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,604

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +7,741

14º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +7,913

15º Lando Norris (GB), McLaren, +8,038

16º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, sem tempo

17º Oscar Piastri (AUS), McLaren, sem tempo

18º Alex Albon (T), Williams, sem tempo

19º Fernando Alonso (E), Aston Martin, sem tempo

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, sem tempo