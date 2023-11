La ville de Las Vegas : Pourquoi les fans ont-ils été chassés des tribunes ?

Las Vegas la folle : La première séance d'entraînement du GP sur route sur le circuit Strip de Las Vegas s'est terminée en moins de dix minutes. Elle a été interrompue après que Carlos Sainz (Ferrari) et Esteban Ocon (Alpine) aient endommagé leurs voitures sur un revêtement de sortie de piste cassé.

Comme il n'était pas certain pendant des heures que la course puisse reprendre, des milliers de visiteurs ont quitté le circuit. Un noyau dur a tenu bon, mais lorsque la course a repris environ deux heures et demie plus tard (heure locale entre-temps 2h30), les tribunes étaient vides - les fans avaient été renvoyés chez eux par la police !

Certes, les organisateurs ne pouvaient pas s'attendre à une panne comme celle des gaines d'évacuation défectueuses. Le calendrier ayant été bouleversé, les Américains ont dû faire face à la fin de la journée de travail de centaines d'agents de sécurité. Les organisateurs ont publié un communiqué expliquant que "pour des raisons logistiques, toutes les zones réservées aux fans seront fermées à partir de 1h30".

Les organisateurs ont également été confrontés au fait que la ville de Las Vegas s'était engagée à ouvrir la piste progressivement au public à partir de 2h00 et à la circulation routière normale à partir de 4h00. Cela n'était plus possible en raison du report de l'entraînement.



Des discussions houleuses ont eu lieu dans les tribunes, entre la police, responsable de l'évacuation des tribunes, et certains visiteurs.



Longs visages, paroles malveillantes, déception, colère.



De nombreux fans n'avaient pu s'offrir un billet que pour le premier jour d'entraînement en raison du prix élevé des billets, beaucoup d'entre eux s'étaient déplacés seuls pour ce jeudi - et n'ont plus rien vu au bout de dix minutes ! Voyage, billet, hébergement, plus ou moins pour rien.



Le week-end de GP le plus prestigieux de l'année pour la Formule 1, puis un entraînement fantôme devant des gradins vides, comme au temps de Corona. Quelle honte !



Un visiteur a fait remarquer à nos confrères britanniques de Sky : "Ridicule. Pourquoi nous fait-on attendre si longtemps, nous donne-t-on l'espoir que les choses pourraient avancer d'une manière ou d'une autre ici et nous renvoie-t-on ensuite chez nous ? Quelle nuit !"





2e séance d'entraînement, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35,265 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,517 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,528

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,820

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,864

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,918

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,224

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,231

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,398

10. Alex Albon (T), Williams, +1,423

11. Lando Norris (GB), McLaren, +1,599

12. George Russell (GB), Mercedes, +1,625

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,652

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,722

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,869

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,976

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2,147

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2,391

19. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +2,415

20e Logan Sargeant (USA), Williams, +2,875





1ère séance d'essais, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40,909 min

02. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,537 sec

03. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3,352

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +3,488

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +4,456

06. George Russell (GB), Mercedes, +4,588

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,915

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +4,999

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,884

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,238

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +7,344

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,604

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +7,741

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +7,913

15. Lando Norris (GB), McLaren, +8,038

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, sans temps

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, sans temps

18. Alex Albon (T), Williams, sans temps

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, sans temps

20. Logan Sargeant (USA), Williams, sans temps