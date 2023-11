Las Vegas: Perché i fan sono stati cacciati dalle tribune?

Las Vegas pazza: La prima sessione di prove per il GP di strada sul circuito Strip di Las Vegas si è conclusa dopo meno di dieci minuti - annullata dopo che Carlos Sainz (Ferrari) ed Esteban Ocon (Alpine) hanno danneggiato le loro auto su un involucro di scarico rotto.

Poiché per ore non è stato chiaro se sarebbe stato possibile correre di nuovo, migliaia di spettatori hanno abbandonato il circuito. Un nucleo di spettatori ha perseverato, ma quando la gara è effettivamente ripresa, circa due ore e mezza dopo (2.30 ora locale), le tribune erano vuote: i tifosi erano stati mandati a casa dalla polizia!

Certamente gli organizzatori non potevano aspettarsi un incidente come quello dei tombini difettosi. Poiché il programma è stato stravolto, gli americani si sono trovati di fronte al problema di centinaia di addetti alla sicurezza che hanno esaurito i loro turni. Gli organizzatori hanno comunicato che "tutte le aree per i tifosi sono chiuse dall'1.30 per motivi logistici".

Gli organizzatori hanno dovuto affrontare anche il problema che alla città di Las Vegas era stato assicurato che la pista sarebbe stata aperta gradualmente al pubblico a partire dalle 2.00 del mattino e completamente al normale traffico stradale dalle 4.00 del mattino. Questo non è stato più possibile a causa del rinvio della sessione di allenamento.



In tribuna ci sono state accese discussioni tra la polizia, responsabile dello sgombero delle tribune, e alcuni spettatori.



Visi lunghi, parole arrabbiate, delusione, rabbia.



Numerosi tifosi avevano potuto permettersi un biglietto solo per il primo giorno di allenamento a causa degli alti prezzi dei biglietti, molti di loro hanno viaggiato da soli per questo giovedì - e non hanno potuto vedere nulla dopo dieci minuti! Viaggio, biglietto, pernottamento, più o meno per niente.



Il weekend del GP più prestigioso dell'anno per la Formula 1 e poi un allenamento fantasma davanti a spalti vuoti, come ai tempi di Corona. Che imbarazzo!



Un visitatore ha riassunto la situazione ai colleghi di Sky: "Ridicolo. Perché ci fanno aspettare così tanto, ci fanno sperare che le cose qui possano in qualche modo continuare e poi ci mandano a casa? Che notte!".





2a prova, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35.265 min.

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,517 sec.

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,528

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.820

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.864

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0.918

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.224

08 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.231

09° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.398

10° Alex Albon (T), Williams, +1.423

11° Lando Norris (GB), McLaren, +1.599

12° George Russell (GB), Mercedes, +1.625

13° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.652

14° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1.722

15° Pierre Gasly (F), Alpine, +1.869

16° Esteban Ocon (F), Alpine, +1.976

17° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2.147

18° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2.391

19° Daniel Ricciardo (AUS), AlfaTauri, +2.415

20° Logan Sargeant (USA), Williams, +2.875





1a prova, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40.909 min.

02. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2.537 sec.

03. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3.352

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +3.488

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +4.456

06. George Russell (GB), Mercedes, +4.588

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4.915

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +4.999

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5.884

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6.238

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +7.344

12° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7.604

13° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +7.741

14° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +7.913

15° Lando Norris (GB), McLaren, +8.038

16° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, nessun tempo

17° Oscar Piastri (AUS), McLaren, nessun tempo

18° Alex Albon (T), Williams, nessun tempo

19° Fernando Alonso (E), Aston Martin, nessun tempo

20° Logan Sargeant (USA), Williams, senza tempo