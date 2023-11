Las Vegas: Porque é que os fãs foram expulsos das bancadas?

A segunda sessão de treinos livres do Grande Prémio de Las Vegas não só teve lugar com horas de atraso, como também sem espectadores. A polícia expulsou os fãs das bancadas. Porquê?

Las Vegas louca: A primeira sessão de treinos para o GP de rua no circuito de Las Vegas Strip terminou em menos de dez minutos - cancelada depois de Carlos Sainz (Ferrari) e Esteban Ocon (Alpine) terem danificado os seus carros numa caixa de escape partida.

Como durante horas não se sabia se seria possível voltar a correr, milhares de espectadores abandonaram o circuito. Um núcleo de espectadores persistiu, mas quando a corrida foi retomada, cerca de duas horas e meia mais tarde (2h30 locais), as bancadas estavam vazias - os adeptos tinham sido mandados para casa pela polícia!

Certamente, os organizadores não podiam esperar um acidente como o das tampas de esgoto defeituosas. Como o calendário foi perturbado, os americanos viram-se confrontados com o problema das centenas de agentes de segurança que ficaram sem turnos. Por razões logísticas, os organizadores publicaram a declaração de que "todas as áreas destinadas aos adeptos estão encerradas a partir da 1h30 da manhã".

Os organizadores foram também confrontados com o problema de a cidade de Las Vegas ter recebido a garantia de que a pista seria aberta gradualmente ao público a partir das 2h00 e completamente ao tráfego rodoviário normal a partir das 4h00. Isto já não era possível devido ao adiamento da sessão de treinos.



Houve discussões acaloradas nas bancadas entre a polícia, responsável pela limpeza das bancadas, e alguns espectadores.



Rostos compridos, palavras zangadas, deceção, raiva.



Muitos adeptos só puderam comprar um bilhete para o primeiro dia de treino devido ao elevado preço dos bilhetes, muitos deles viajaram sozinhos para esta quinta-feira - e não viram nada ao fim de dez minutos! Viagem, bilhete, dormida, mais ou menos por nada.



O fim de semana de GP mais prestigiado do ano para a Fórmula 1 e depois uma sessão de treinos fantasma perante bancadas vazias, tal como nos tempos do Corona. Que vergonha!



Um visitante resumiu a situação para os seus colegas da Sky: "Ridículo. Porque é que nos fazem esperar tanto tempo, nos dão esperança de que as coisas possam continuar aqui e depois mandam-nos para casa? Que noite!"





2º treino, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35.265 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,517 seg.

03 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,528

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,820

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,864

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,918

07º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,224

08 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,231

09º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,398

10º Alex Albon (T), Williams, +1,423

11º Lando Norris (GB), McLaren, +1,599

12º George Russell (GB), Mercedes, +1,625

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,652

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,722

15º Pierre Gasly (F), Alpine, +1,869

16º Esteban Ocon (F), Alpine, +1,976

17º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2,147

18º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2,391

19º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +2,415

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, +2,875





1º treino, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40.909 min

02º Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,537 seg.

03. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3,352 seg.

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +3,488

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +4,456

06. George Russell (GB), Mercedes, +4,588

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,915

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +4,999

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,884

10º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,238

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +7,344

12º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,604

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +7,741

14º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +7,913

15º Lando Norris (GB), McLaren, +8,038

16º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, sem tempo

17º Oscar Piastri (AUS), McLaren, sem tempo

18º Alex Albon (T), Williams, sem tempo

19º Fernando Alonso (E), Aston Martin, sem tempo

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, sem tempo