3e séance d'entraînement à Las Vegas : Russell en tête, crash d'Albon

Personne ne peut l'enjoliver : La première journée d'entraînement sur le circuit Strip de Las Vegas a été un mauvais départ pour le week-end. Deux voitures cassées (Ferrari de Carlos Sainz, Alpine d'Esteban Ocon) à cause de gaines d'écoulement d'eau défectueuses, première séance d'entraînement interrompue, des heures d'attente, des spectateurs chassés des tribunes, finalement une séance d'entraînement à partir de 2h30 - devant des gradins vides. Il n'y avait ni paillettes ni glamour.

Samedi, tout devrait s'améliorer : avec beaucoup d'action pour les spectateurs qui ont acheté des billets hors de prix dans la ville du péché (Sin City). 900 euros pour une entrée de base, sans droit à un siège coquille, c'est lourd.

Le départ a été donné à 21h30 ici à Las Vegas le vendredi soir (donc 6h30 le samedi matin en Europe), avec une température de l'air de 17 degrés, le circuit 19 chaud. Donc pas aussi froid que ce que l'on craignait avant le week-end.

Le champion de Formule 1 Jenson Button fait remarquer : "Pour moi, le plus grand problème est de maintenir la chaleur dans les freins, plutôt que de maintenir les pneus à température. A la fin de la longue ligne droite sur le Strip, tu as besoin de beaucoup de confiance pour appuyer à fond sur la pédale de frein".



Ferrari a tout de suite donné le ton : Leclerc devant Sainz, d'abord en pneus Pirelli moyennement durs, les temps au tour étant inférieurs de plus de quatre secondes à ceux du vendredi, la piste s'étant à nouveau salie après son ouverture à la circulation routière. Les voitures traînaient derrière elles de longs panaches de poussière en dehors de la ligne idéale.



Détail amusant : avant le week-end, les pilotes craignaient que la sphère lumineuse "The Sphere" ne les irrite pendant leur conduite. Ils ont alors reçu l'assurance qu'aucune couleur Balu, rouge ou jaune ne serait jouée pendant l'entraînement ou la course. Il s'avère maintenant qu'ils ne remarquent même pas la plus grande surface LED du monde. Beaucoup de bruit pour rien.



Au bout d'un quart d'heure, nous n'avions même pas la moitié des coureurs sur la piste. L'autre moitié attendait que ses adversaires nettoient la piste, s'il vous plaît, avec les aspirateurs les plus efficaces du monde, appelés voitures volantes de Formule 1.



Le pilote Haas Kevin Magnussen a brièvement glissé de la piste au virage 5, mais seul son orgueil a été blessé. Auparavant, le Danois s'était livré à un petit duel privé avec Charles Leclerc. La FIA a estimé qu'il n'y avait pas lieu de mener une enquête.



Après 20 minutes, toutes les voitures sont enfin en piste, à l'exception de Daniel Ricciardo, qui est brièvement sorti de la piste après un freinage, l'Australien dans la voiture de course AlphaTauri, surnommée tendrement le zèbre dans le paddock en raison de son nouveau design.



Premier tour rapide de Verstappen : 0,264 seconde de moins que le leader Leclerc. Il y avait encore beaucoup de marge de progression. C'est ce qu'a montré le compagnon d'écurie de Max, Sergio Pérez, à peine une demi-heure plus tard : nouveau meilleur temps, trois quarts de seconde devant Leclerc.



La réponse de Max Verstappen : nouveau meilleur temps, 1:34,653 min, une demi-seconde devant le Mexicain, puis l'étonnant Alex Albon dans la Williams. Mais la piste s'est accélérée au fil des tours. Mercedes à ce moment-là aux 19e et 20e rangs - occupé à faire des essais d'endurance.



Le tableau est encore difficile à évaluer, en raison des horaires complètement différents des équipes avec les différents types de pneus et la charge en carburant.



Mercedes en pneus tendres à 20 minutes de la fin. Hamilton est remonté à la sixième place, Russell a fait encore mieux - troisième. Impressionnant lors d'une étude au ralenti de Russell : la quantité de poussière de fibre de carbone qui jaillit des freins lorsqu'il décélère brutalement à la fin du strip. Jenson Button : "Je ne sais pas comment il peut survivre à une telle course".



Point d'exclamation de Fernando Alonso à un quart d'heure de la fin : troisième meilleur temps derrière Verstappen et Pérez pour le pilote espagnol d'Aston Martin.



Puis George Russell s'est placé en tête, 68 millièmes de seconde devant Verstappen. Alex Albon est passé en troisième position derrière Russell et Verstappen, mais devant Alonso et Pérez.



Une nouvelle tentative de Verstappen s'est soldée par une glissade, sans toutefois endommager sa voiture. Apparemment, Max a été distrait par Ricciardo, qui avait glissé plus tôt. La piste continue d'évoluer rapidement.



A dix minutes de la fin, nouveau meilleur temps d'Oscar Piastri dans la McLaren, plus loin Logan Sargeant brille avec le troisième meilleur temps. Lewis Hamilton n'est que septième, tandis que Russell reprend la tête à l'Australien Piastri.



Six minutes avant la fin : une roue abandonnée sur la piste ! Elle provient de la Williams d'Alex Albon, qui a heurté le côté gauche, la suspension s'est désolidarisée et la roue arrière gauche est partie.







3ème séance d'entraînement, Las Vegas

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:34,093 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,398

03. Logan Sargeant (USA), Williams, +0,552

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,560

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,613

06. Alex Albon (T), Williams, +0,695

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,695

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,760

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,815

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +0,974

11. Lando Norris (GB), McLaren, +0,996

12. Nico Hülkenberg (All), Haas, +1,019

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,160

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,204

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,788

16. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,815

17. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,846

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,994

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +2,392

20e Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +3,685





2e séance d'essais, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35,265 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,517 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,528

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,820

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,864

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,918

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,224

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,231

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,398

10. Alex Albon (T), Williams, +1,423

11. Lando Norris (GB), McLaren, +1,599

12. George Russell (GB), Mercedes, +1,625

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,652

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,722

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,869

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,976

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2,147

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2,391

19. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +2,415

20e Logan Sargeant (USA), Williams, +2,875





1ère séance d'essais, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40,909 min

02. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,537 sec

03. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3,352

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +3,488

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +4,456

06. George Russell (GB), Mercedes, +4,588

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,915

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +4,999

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,884

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,238

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +7,344

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,604

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +7,741

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +7,913

15. Lando Norris (GB), McLaren, +8,038

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, sans temps

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, sans temps

18. Alex Albon (T), Williams, sans temps

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, sans temps

20. Logan Sargeant (USA), Williams, sans temps