3° prova Las Vegas: Russell davanti, incidente di Albon

Nessuno può indorare la pillola: La prima giornata di prove sul Las Vegas Strip Circuit è stata una falsa partenza per il weekend. Due auto rotte (la Ferrari di Carlos Sainz e l'Alpine di Esteban Ocon) a causa del danneggiamento delle guaine dei canali di scolo dell'acqua, prime prove annullate, ore di attesa, spettatori cacciati dalle tribune, infine una sessione di prove alle 2.30 del mattino - davanti a tribune vuote. Non c'è stato né sfarzo né glamour.

Sabato, tutto dovrebbe andare meglio: con tanta azione per gli spettatori che hanno acquistato biglietti peccaminosamente costosi nella città del peccato (Sin City). 900 euro per l'ingresso base, senza il diritto a un posto a sedere, sono davvero tanti.

La gara è iniziata qui a Las Vegas alle 21.30 di venerdì sera (le 6.30 di sabato mattina in Europa), con una temperatura dell'aria di 17 gradi e della pista di 19 gradi. Quindi non così freddo come si temeva prima del weekend.

Il campione di Formula 1 Jenson Button sottolinea: "Il problema maggiore per me, oltre a quello di mantenere gli pneumatici alla giusta temperatura, è quello di mantenere il calore nei freni. Alla fine dei lunghi rettilinei della pista, bisogna avere molta fiducia per premere a fondo il pedale del freno".



La Ferrari ha subito imposto di nuovo il ritmo: Leclerc ha preceduto Sainz, inizialmente con gomme Pirelli medio-dure, con tempi sul giro più lenti di oltre quattro secondi rispetto al venerdì, dato che la pista si era sporcata di nuovo dopo l'apertura al traffico stradale. Le auto si sono lasciate alle spalle lunghi pennacchi di polvere dopo la partenza.



Curiosità: prima del weekend, i piloti erano preoccupati che la sfera luminosa "The Sphere" potesse irritarli durante la guida. Sono stati quindi rassicurati che i colori baloo, rosso o giallo non sarebbero stati visualizzati durante l'allenamento o la gara. Ora si scopre che non si accorgono nemmeno della più grande superficie a LED del mondo. Molto rumore per nulla.



Dopo un quarto d'ora, non c'era nemmeno la metà dei corridori in pista. L'altra metà stava aspettando che i loro avversari pulissero la pista, per favore, con gli aspirapolvere più efficienti del mondo, chiamati macchine volanti di Formula 1.



Il pilota della Haas Kevin Magnussen è scivolato brevemente fuori pista alla curva 5, ma solo il suo orgoglio è stato ferito. Prima di ciò, il danese ha avuto un piccolo duello privato con Charles Leclerc. La FIA ha deciso: non merita un'indagine.



Dopo 20 minuti, tutte le auto erano finalmente in pista, ad eccezione di Daniel Ricciardo, che è stato brevemente fuori pista dopo una frenata, l'australiano con l'auto da corsa AlphaTauri, affettuosamente nota nel paddock come la zebra per il suo nuovo design.



Il primo giro veloce di Verstappen: 0,264 secondi più lento del leader Leclerc. C'era ancora molto spazio per migliorare. Lo ha dimostrato anche il compagno di squadra di Max, Sergio Pérez, dopo poco meno di mezz'ora: nuovo miglior tempo, tre quarti di secondo davanti a Leclerc.



La risposta di Max Verstappen: nuovo miglior tempo, 1:34.653 min, mezzo secondo davanti al messicano e poi al sorprendente Alex Albon sulla Williams. Ma la pista diventa sempre più veloce a ogni giro. A questo punto le Mercedes si trovavano al 19° e 20° posto, impegnate in prove di durata.



Il quadro è ancora difficile da valutare a causa dei programmi completamente diversi delle squadre con i diversi tipi di pneumatici e carichi di carburante.



Mercedes su gomme soft a 20 minuti dalla fine. Hamilton è salito al 6° posto, Russell ha fatto ancora meglio: terzo. Impressionante in uno studio al rallentatore di Russell: quanta polvere di fibra di carbonio fuoriesce dai freni quando decelera bruscamente alla fine della pista. Jenson Button: "Come farà a sopravvivere a una gara del genere è un mistero per me".



Il punto esclamativo di Fernando Alonso a un quarto d'ora dalla fine: terzo tempo dietro Verstappen e Pérez per il pilota spagnolo dell'Aston Martin.



George Russell ha poi preso il comando, con 68 millesimi di secondo di vantaggio su Verstappen. Alex Albon è salito al terzo posto dietro a Russell e Verstappen, ma davanti ad Alonso e Pérez.



Un nuovo tentativo di Verstappen si è risolto in una scivolata, senza però danneggiare la vettura. Pare che Max sia stato distratto da Ricciardo, che era scivolato in precedenza. La pista continua a svilupparsi rapidamente.



A dieci minuti dalla fine, Oscar Piastri sulla McLaren ha fatto segnare un nuovo miglior tempo, mentre Logan Sargeant ha brillato più indietro con il terzo tempo. Lewis Hamilton è solo settimo, mentre Russell ha ripreso il comando dall'australiano Piastri.



A sei minuti dalla fine: una ruota vagante in pista! Proveniva dalla Williams di Alex Albon, che ha colpito la fiancata sinistra, causando il distacco della sospensione e della ruota posteriore sinistra.







3° prova, Las Vegas

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:34.093 min.

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.398

03. Logan Sargeant (USA), Williams, +0.552

04 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0.560

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.613

06. Alex Albon (T), Williams, +0.695

07 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0.695

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0.760

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.815

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +0.974

11° Lando Norris (GB), McLaren, +0.996

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.019

13° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.160

14° Esteban Ocon (F), Alpine, +1.204

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1.788

16° Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1.815

17° Carlos Sainz (E), Ferrari, +1.846

18° Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, +1.994

19° Pierre Gasly (F), Alpine, +2.392

20° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +3.685





2a prova, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35.265 min.

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,517 sec.

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0.528

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.820

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.864

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0.918

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.224

08 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.231

09° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.398

10° Alex Albon (T), Williams, +1.423

11° Lando Norris (GB), McLaren, +1.599

12° George Russell (GB), Mercedes, +1.625

13° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.652

14° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1.722

15° Pierre Gasly (F), Alpine, +1.869

16° Esteban Ocon (F), Alpine, +1.976

17° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2.147

18° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2.391

19° Daniel Ricciardo (AUS), AlfaTauri, +2.415

20° Logan Sargeant (USA), Williams, +2.875





1a prova, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40.909 min.

02. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2.537 sec.

03. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3.352

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +3.488

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +4.456

06. George Russell (GB), Mercedes, +4.588

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4.915

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +4.999

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5.884

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6.238

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +7.344

12° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7.604

13° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +7.741

14° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +7.913

15° Lando Norris (GB), McLaren, +8.038

16° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, nessun tempo

17° Oscar Piastri (AUS), McLaren, nessun tempo

18° Alex Albon (T), Williams, nessun tempo

19° Fernando Alonso (E), Aston Martin, nessun tempo

20° Logan Sargeant (USA), Williams, senza tempo