3º treino Las Vegas: Russell na frente, acidente de Albon

Ninguém o pode esconder: O primeiro dia de treinos no circuito de Las Vegas Strip foi um falso começo de fim de semana. Dois carros avariados (Ferrari de Carlos Sainz, Alpine de Esteban Ocon) devido a danos no revestimento dos drenos de água, primeiro treino cancelado, horas de espera, espectadores expulsos das bancadas, finalmente uma sessão de treinos às 2h30 da manhã - em frente a bancadas vazias. Não houve brilho nem glamour.

No sábado, tudo deverá ser melhor: com muita ação para os espectadores que compraram bilhetes pecaminosamente caros na cidade do pecado (Sin City). 900 euros por uma entrada básica, sem direito a lugar sentado, é muito caro.

A corrida começou aqui em Las Vegas às 21h30 de sexta-feira à noite (6h30 da manhã de sábado na Europa), com uma temperatura do ar de 17 graus e da pista de 19 graus. Portanto, não tão frio como se temia antes do fim de semana.

O campeão de Fórmula 1 Jenson Button salienta: "Para mim, o maior problema do que manter os pneus à temperatura certa é manter o calor nos travões. No final das longas rectas da pista, é preciso ter muita confiança para pisar a fundo o pedal do travão."



A Ferrari voltou imediatamente a marcar o ritmo: Leclerc à frente de Sainz, inicialmente com pneus Pirelli de dureza média, com tempos de volta mais de quatro segundos mais lentos do que na sexta-feira, uma vez que a pista tinha apanhado sujidade novamente após a abertura ao tráfego rodoviário. Os carros deixaram atrás de si longas nuvens de poeira ao saírem da linha de corrida.



Curiosidade: Antes do fim de semana, os pilotos estavam preocupados com o facto de a esfera brilhante "The Sphere" os poder irritar durante a condução. Foi-lhes então assegurado que as cores baloo, vermelho ou amarelo não seriam exibidas durante os treinos ou a corrida. Agora, verifica-se que nem sequer reparam na maior superfície de LED do mundo. Muito barulho por nada.



Ao fim de um quarto de hora, nem sequer tínhamos metade dos pilotos na pista. A outra metade estava à espera que os seus adversários limpassem a pista, por favor, com os aspiradores mais eficientes do mundo, chamados carros voadores de Fórmula 1.



O piloto da Haas, Kevin Magnussen, deslizou para fora da pista por pouco tempo na curva 5, mas apenas o seu orgulho ficou ferido. Antes disso, o dinamarquês teve um pequeno duelo particular com Charles Leclerc. A FIA decidiu: não vale a pena investigar.



Após 20 minutos, todos os carros estavam finalmente na pista, com exceção de Daniel Ricciardo, que saiu brevemente da pista após uma travagem, o australiano no carro de corrida AlphaTauri que é carinhosamente conhecido no paddock como a zebra devido ao seu novo design.



Primeira volta rápida de Verstappen: 0,264 segundos mais lento que o líder Leclerc. Ainda havia muito espaço para melhorias. O companheiro de equipa de Max, Sergio Pérez, também o demonstrou após pouco menos de meia hora - novo melhor tempo, três quartos de segundo à frente de Leclerc.



A resposta de Max Verstappen: novo melhor tempo, 1:34.653 min, meio segundo à frente do mexicano e depois do surpreendente Alex Albon na Williams. Mas a pista ficava mais rápida a cada volta. A Mercedes estava em 19º e 20º lugar nesta altura - ocupada com corridas de resistência.



A imagem ainda é difícil de avaliar devido aos horários completamente diferentes das equipas com os diferentes tipos de pneus e cargas de combustível.



Mercedes com pneus macios a 20 minutos do fim. Hamilton subiu para o 6º lugar, Russell fez ainda melhor - terceiro. Impressionante num estudo em câmara lenta de Russell: a quantidade de pó de fibra de carbono que sai dos travões quando ele desacelera a fundo no final da pista. Jenson Button: "Como é que ele vai sobreviver a uma corrida como aquela é um mistério para mim."



O ponto de exclamação de Fernando Alonso a um quarto de hora do fim: terceiro mais rápido atrás de Verstappen e Pérez para o piloto espanhol da Aston Martin.



George Russell assumiu então a liderança, 68 milésimos de segundo à frente de Verstappen. Alex Albon subiu para o terceiro lugar, atrás de Russell e Verstappen, mas à frente de Alonso e Pérez.



Uma nova tentativa de Verstappen fracassou numa derrapagem, mas sem danificar seu carro. Aparentemente, Max estava distraído por Ricciardo, que tinha escorregado mais cedo. A pista continua a evoluir rapidamente.



Dez minutos antes do final, Oscar Piastri na McLaren estabelece um novo melhor tempo, enquanto Logan Sargeant brilha mais atrás com o terceiro melhor tempo. Lewis Hamilton é apenas sétimo, enquanto Russell recupera a liderança ao australiano Piastri.



Seis minutos antes do final: uma roda perdida na pista! Foi o Williams de Alex Albon que bateu no lado esquerdo, provocando a queda da suspensão e da roda traseira esquerda.







3º treino, Las Vegas

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:34.093 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,398

03 Logan Sargeant (EUA), Williams, +0,552

04 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,560

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,613

06 Alex Albon (T), Williams, +0,695

07 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,695

08 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,760

09 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,815

10º Kevin Magnussen (DK), Haas, +0,974

11º Lando Norris (GB), McLaren, +0,996

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,019

13º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,160

14º Esteban Ocon (F), Alpine, +1,204

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,788

16º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,815

17º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,846

18º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,994

19º Pierre Gasly (F), Alpine, +2,392

20º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +3,685





2º treino, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35.265 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,517 seg.

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,528

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,820

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,864

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,918

07º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,224

08 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,231

09º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,398

10º Alex Albon (T), Williams, +1,423

11º Lando Norris (GB), McLaren, +1,599

12º George Russell (GB), Mercedes, +1,625

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,652

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,722

15º Pierre Gasly (F), Alpine, +1,869

16º Esteban Ocon (F), Alpine, +1,976

17º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2,147

18º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2,391

19º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +2,415

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, +2,875





1º treino, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40.909 min

02º Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,537 seg.

03. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3,352 seg.

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +3,488

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +4,456

06. George Russell (GB), Mercedes, +4,588

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,915

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +4,999

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,884

10º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,238

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +7,344

12º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,604

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +7,741

14º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +7,913

15º Lando Norris (GB), McLaren, +8,038

16º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, sem tempo

17º Oscar Piastri (AUS), McLaren, sem tempo

18º Alex Albon (T), Williams, sem tempo

19º Fernando Alonso (E), Aston Martin, sem tempo

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, sem tempo