Daniel Ricciardo sobre el desastre de Las Vegas: "Insuficiente"

Cuando la empresa de medios Liberty Media se hizo con el control de la Fórmula 1 hace seis años, al ganador del GP Daniel Ricciardo le preguntaron qué podía esperar de los nuevos titulares de los derechos de América. Daniel inmediatamente: "Que la Fórmula 1 corriera en Las Vegas".

Esto se hizo realidad en 2023, pero el primer día en el nuevo circuito Strip de Las Vegas fue un trago amargo para todos los implicados: pilotos, aficionados, profesionales, FIA, Fórmula 1.

Alrededores dañados por los desagües de agua, los coches de Sainz y Ocon rotos, los primeros entrenamientos cancelados, los segundos no empezaron hasta las 2.30 de la madrugada y no hubo espectadores en las gradas. No hubo ni brillo ni glamour. En realidad, la ciudad que nunca duerme tenía otro significado.

A Daniel Ricciardo, piloto de AlphaTauri, se le planteó la pregunta: ¿Se han descuidado las precauciones de seguridad con todo el alboroto que rodea a la carrera? "Es una pregunta válida", responde el ocho veces ganador de un GP. "El hecho es que tenemos dos coches de carreras arruinados. Eso no es poca cosa para Ferrari y Alpine, especialmente desde el punto de vista financiero".

"En cuanto a la seguridad, estoy aliviado de que no les haya pasado nada a Carlos y Esteban. Fácilmente podría haber acabado de otra manera. Por supuesto, es fácil decir: bueno, tal vez deberíamos haber prestado un poco más de atención a la pista en lugar de a la pomposa ceremonia de apertura. Pero no es tan sencillo".



"Estoy seguro de que se están investigando muchas cuestiones en segundo plano. ¿Se hizo lo suficiente en cuanto a la pista? ¿O fue insuficiente? No tengo ningún problema si hay que aplazar un entrenamiento hasta mañana. Pero si una pista no es segura, tengo un gran problema".



"Pero no debemos olvidar que también hemos tenido problemas de este tipo en otros circuitos urbanos, en Montecarlo y en Bakú. Sé lo estricto que es el catálogo de requisitos para los circuitos permanentes. Quizá tengamos que fijarnos un poco más en los circuitos urbanos".





