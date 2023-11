Daniel Ricciardo sur le fiasco de Las Vegas : "Insuffisant".

Lorsque l'entreprise de médias Liberty Media a repris la Formule 1 il y a six ans, on a demandé au vainqueur du GP Daniel Ricciardo ce qu'il attendait des nouveaux détenteurs de droits américains. Daniel immédiatement : "Que la Formule 1 roule à Las Vegas".

En 2023, c'est devenu réalité, mais le premier jour sur le nouveau circuit Strip de Las Vegas a été une pilule amère pour toutes les personnes concernées : pilotes, fans, professionnels, FIA, Formule 1.

Bordures d'évacuations d'eau endommagées, voitures de Sainz et Ocon cassées, première séance d'essais annulée, deuxième séance d'essais commencée à 2h30 du matin seulement et sans spectateurs dans les tribunes. Il n'y avait ni paillettes ni glamour. La ville qui ne dort jamais, ce n'était pas vraiment ce que l'on voulait dire.

Le pilote d'AlphaTauri, Daniel Ricciardo, a été interrogé sur la question suivante : avec tout le battage autour de la course, les mesures de sécurité ont-elles été négligées ? "La question est pertinente", répond l'octuple vainqueur de GP. "Le fait est que nous avons deux voitures de course ruinées. Ce n'est pas une mince affaire, surtout d'un point de vue financier, pour Ferrari et Alpine".

"En ce qui concerne la sécurité - je suis tout d'abord soulagé qu'il ne soit rien arrivé à Carlos et Esteban. Cela aurait pu facilement se terminer autrement. Bien sûr, il est facile de dire : "Eh bien, il aurait peut-être été préférable d'accorder un peu plus d'attention au circuit plutôt qu'à la pompeuse cérémonie d'ouverture". Mais ce n'est pas si simple".



"Je suis sûr qu'en arrière-plan, on se pose beaucoup de questions. En a-t-on fait assez en matière de parcours ? Ou était-ce insuffisant ? Je n'ai aucun problème avec le fait qu'un entraînement doive être reporté jusqu'à la fin des temps. Mais si une piste n'est pas sûre, cela me pose un énorme problème".



"Il ne faut cependant pas oublier que nous avons connu de tels problèmes sur d'autres circuits routiers, à Monte-Carlo et à Bakou. Je sais à quel point le cahier des charges est strict pour les circuits permanents. Peut-être devrons-nous être un peu plus attentifs sur les circuits routiers".





3e séance d'entraînement, Las Vegas

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:34,093 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,398

03. Logan Sargeant (USA), Williams, +0,552

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,560

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,613

06. Alex Albon (T), Williams, +0,695

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,695

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,760

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,815

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +0,974

11. Lando Norris (GB), McLaren, +0,996

12. Nico Hülkenberg (All), Haas, +1,019

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,160

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,204

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,788

16. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,815

17. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,846

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,994

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +2,392

20e Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +3,685





2e séance d'essais, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35,265 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,517 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,528

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,820

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,864

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,918

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,224

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,231

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,398

10. Alex Albon (T), Williams, +1,423

11. Lando Norris (GB), McLaren, +1,599

12. George Russell (GB), Mercedes, +1,625

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,652

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,722

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,869

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,976

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2,147

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2,391

19. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +2,415

20e Logan Sargeant (USA), Williams, +2,875





1ère séance d'essais, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40,909 min

02. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,537 sec

03. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3,352

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +3,488

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +4,456

06. George Russell (GB), Mercedes, +4,588

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,915

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +4,999

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,884

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,238

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +7,344

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,604

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +7,741

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +7,913

15. Lando Norris (GB), McLaren, +8,038

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, sans temps

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, sans temps

18. Alex Albon (T), Williams, sans temps

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, sans temps

20. Logan Sargeant (USA), Williams, sans temps