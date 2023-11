Daniel Ricciardo sul disastro di Las Vegas: "Insufficiente".

Quando sei anni fa la società di media Liberty Media ha rilevato la Formula 1, al vincitore del GP Daniel Ricciardo è stato chiesto cosa si aspettasse dai nuovi detentori dei diritti americani. Daniel disse subito: "Che la Formula 1 avrebbe corso a Las Vegas".

Questo è diventato realtà nel 2023, ma il primo giorno sul nuovo Strip Circuit di Las Vegas è stato un boccone amaro da ingoiare per tutti i soggetti coinvolti: piloti, tifosi, professionisti, FIA, Formula 1.

Danneggiati gli scarichi dell'acqua, rotte le vetture di Sainz e Ocon, annullate le prime prove, le seconde prove sono iniziate solo alle 2.30 del mattino e nessun spettatore in tribuna. Non c'è stato né sfarzo né glamour. La città che non dorme mai aveva in realtà un significato diverso.

Al pilota dell'AlphaTauri Daniel Ricciardo è stata posta la domanda: le precauzioni di sicurezza sono state trascurate in tutto il clamore che ha circondato la gara? "È una domanda valida", dice l'otto volte vincitore del GP. "Il fatto è che abbiamo due macchine da corsa rovinate. Non è una cosa da poco per Ferrari e Alpine, soprattutto dal punto di vista finanziario".

"Per quanto riguarda la sicurezza, sono sollevato che non sia successo nulla a Carlos ed Esteban. Poteva facilmente finire in modo diverso. Certo, è facile dire: beh, forse avremmo dovuto prestare un po' più di attenzione alla pista piuttosto che alla pomposa cerimonia di apertura. Ma non è così semplice".



"Sono certo che in sottofondo si stanno indagando molte questioni. È stato fatto abbastanza in termini di pista? O è stato insufficiente? Non ho problemi se una sessione di allenamento deve essere rimandata al mattino. Ma se una pista non è sicura, per me è un problema enorme".



"Ma non dobbiamo dimenticare che abbiamo avuto problemi di questo tipo anche su altri circuiti stradali, a Monte Carlo e a Baku. So quanto sia severo il catalogo dei requisiti per le piste permanenti. Forse dobbiamo guardare un po' più da vicino ai circuiti stradali".





3° prova, Las Vegas

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:34.093 min.

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.398

03. Logan Sargeant (USA), Williams, +0.552

04 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0.560

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.613

06. Alex Albon (T), Williams, +0.695

07 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0.695

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0.760

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.815

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +0.974

11° Lando Norris (GB), McLaren, +0.996

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.019

13° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.160

14° Esteban Ocon (F), Alpine, +1.204

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1.788

16° Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1.815

17° Carlos Sainz (E), Ferrari, +1.846

18° Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, +1.994

19° Pierre Gasly (F), Alpine, +2.392

20° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +3.685





2a prova, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35.265 min.

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,517 sec.

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0.528

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.820

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.864

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0.918

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.224

08 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.231

09° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.398

10° Alex Albon (T), Williams, +1.423

11° Lando Norris (GB), McLaren, +1.599

12° George Russell (GB), Mercedes, +1.625

13° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.652

14° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1.722

15° Pierre Gasly (F), Alpine, +1.869

16° Esteban Ocon (F), Alpine, +1.976

17° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2.147

18° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2.391

19° Daniel Ricciardo (AUS), AlfaTauri, +2.415

20° Logan Sargeant (USA), Williams, +2.875





1a prova, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40.909 min.

02. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2.537 sec.

03. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3.352

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +3.488

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +4.456

06. George Russell (GB), Mercedes, +4.588

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4.915

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +4.999

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5.884

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6.238

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +7.344

12° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7.604

13° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +7.741

14° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +7.913

15° Lando Norris (GB), McLaren, +8.038

16° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, nessun tempo

17° Oscar Piastri (AUS), McLaren, nessun tempo

18° Alex Albon (T), Williams, nessun tempo

19° Fernando Alonso (E), Aston Martin, nessun tempo

20° Logan Sargeant (USA), Williams, senza tempo