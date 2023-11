Daniel Ricciardo sobre o desastre de Las Vegas: "Insuficiente".

Daniel Ricciardo estava mais ansioso do que nunca pelo fim de semana do GP de Las Vegas. Depois veio a desilusão: primeiro treino cancelado, segundo treino sem adeptos. O australiano: "Foi inadequado".

Quando a empresa de media Liberty Media assumiu o controlo da Fórmula 1, há seis anos, perguntaram a Daniel Ricciardo, vencedor de um GP, o que esperava dos novos detentores dos direitos de transmissão. Daniel respondeu imediatamente: "Que a Fórmula 1 corresse em Las Vegas".

Isto tornou-se realidade em 2023, mas o primeiro dia no novo Circuito da Strip de Las Vegas foi uma pílula amarga para todos os envolvidos: pilotos, fãs, profissionais, FIA, Fórmula 1.

Cercas danificadas por drenos de água, carros de Sainz e Ocon avariados, primeiro treino cancelado, segundo treino apenas iniciado às 2h30 da manhã e sem espectadores nas bancadas. Não houve brilho nem glamour. A cidade que nunca dorme tinha, de facto, um significado diferente.

O piloto da AlphaTauri, Daniel Ricciardo, foi questionado sobre o facto de as precauções de segurança terem sido negligenciadas em toda a agitação em torno da corrida. "Essa é uma pergunta válida", diz o oito vezes vencedor do GP. "O facto é que temos dois carros de corrida arruinados. Isso não é um feito fácil para a Ferrari e a Alpine, especialmente do ponto de vista financeiro."

"No que diz respeito à segurança, estou aliviado por não ter acontecido nada ao Carlos e ao Esteban. Poderia facilmente ter terminado de forma diferente. Claro que é fácil dizer: bem, talvez devêssemos ter prestado um pouco mais de atenção à pista do que à pomposa cerimónia de abertura. Mas não é assim tão simples".



"Tenho a certeza de que muitas questões estão a ser investigadas em segundo plano. Foi feito o suficiente em termos de pista? Ou foi insuficiente? Não tenho qualquer problema se uma sessão de treino tiver de ser adiada para a manhã seguinte. Mas se uma pista não for segura, tenho um enorme problema com isso".



"Mas não podemos esquecer que também tivemos problemas como este noutros circuitos de rua, em Monte Carlo e em Baku. Sei quão rigoroso é o catálogo de requisitos para as pistas de corrida permanentes. Talvez tenhamos de olhar com um pouco mais de atenção para os circuitos de rua."





3º treino, Las Vegas

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:34.093 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,398

03 Logan Sargeant (EUA), Williams, +0,552

04 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,560

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,613

06 Alex Albon (T), Williams, +0,695

07 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,695

08 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,760

09 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,815

10º Kevin Magnussen (DK), Haas, +0,974

11º Lando Norris (GB), McLaren, +0,996

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,019

13º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,160

14º Esteban Ocon (F), Alpine, +1,204

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,788

16º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,815

17º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,846

18º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,994

19º Pierre Gasly (F), Alpine, +2,392

20º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +3,685





2º treino, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35.265 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,517 seg.

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,528

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,820

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,864

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,918

07º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,224

08 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,231

09º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,398

10º Alex Albon (T), Williams, +1,423

11º Lando Norris (GB), McLaren, +1,599

12º George Russell (GB), Mercedes, +1,625

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,652

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,722

15º Pierre Gasly (F), Alpine, +1,869

16º Esteban Ocon (F), Alpine, +1,976

17º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2,147

18º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2,391

19º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +2,415

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, +2,875





1º treino, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40.909 min

02º Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,537 seg.

03. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3,352 seg.

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +3,488

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +4,456

06. George Russell (GB), Mercedes, +4,588

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,915

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +4,999

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,884

10º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,238

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +7,344

12º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,604

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +7,741

14º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +7,913

15º Lando Norris (GB), McLaren, +8,038

16º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, sem tempo

17º Oscar Piastri (AUS), McLaren, sem tempo

18º Alex Albon (T), Williams, sem tempo

19º Fernando Alonso (E), Aston Martin, sem tempo

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, sem tempo