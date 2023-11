Ticker en direct de Las Vegas : Une lutte passionnante pour la pole

Le début du week-end de course de Formule 1 à Las Vegas a été plus excitant que les fans n'auraient pu l'imaginer. En effet, lors de la première séance d'essais, le contour en béton d'un cache-soupape s'est détaché et a été aspiré par la Ferrari de Carlos Sainz, causant de gros dégâts. Les voitures de course d'Esteban Ocon et d'Alex Albon ont également été endommagées. La séance a été interrompue.

Ce qui a suivi, c'est une pause de plusieurs heures pendant laquelle la piste a été inspectée et plus de 30 couvertures ont été retouchées. C'est avec deux heures et demie de retard que les stars du GP ont pu se rendre à la deuxième séance d'entraînement, qui a duré 90 minutes au lieu des 60 minutes habituelles - afin que les pilotes puissent s'habituer au nouveau circuit Strip de Las Vegas.

La séance s'est déroulée devant des gradins vides, les fans ayant été renvoyés chez eux avant le coup d'envoi de l'entraînement. Vendredi soir (samedi matin, heure européenne), les tribunes étaient à nouveau remplies lorsque la dernière séance d'essais libres était au programme. Alors que le coéquipier de Sainz chez Ferrari, Charles Leclerc, était en tête lors de la deuxième séance d'entraînement, c'est George Russell qui a pu se réjouir du meilleur temps lors de la troisième séance.

Le fait que les rookies Oscar Piastri et Logan Sargeant se soient classés derrière le pilote Mercedes montre que la liste des temps est à prendre avec précaution. En effet, les équipes ont suivi des programmes d'entraînement différents. On peut donc attendre avec d'autant plus d'impatience la séance de qualification, que l'on peut suivre ici dans le live-ticker.