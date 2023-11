Live ticker Las Vegas: Batalha emocionante pela pole position

Depois de um início invulgarmente longo para o fim de semana de Las Vegas, as estrelas da Fórmula 1 partem para a qualificação no circuito de rua. Descubra quem fica com a primeira posição da grelha aqui.

O início do fim de semana de corrida de Fórmula 1 em Las Vegas foi mais emocionante do que os fãs poderiam imaginar. Na primeira sessão de treinos livres, o revestimento de betão de uma tampa de válvulas soltou-se e foi sugado pelo Ferrari de Carlos Sainz, causando grandes danos. Os carros de corrida de Esteban Ocon e Alex Albon também ficaram danificados. A sessão foi cancelada.

Seguiu-se uma pausa de uma hora durante a qual a pista foi verificada e mais de 30 tampas foram reparadas. Após um atraso de duas horas e meia, as estrelas do GP puderam partir para a segunda sessão de treinos, que durou 90 minutos em vez dos habituais 60 - para que os pilotos se pudessem habituar ao novo circuito de Las Vegas Strip.

A sessão decorreu perante bancadas vazias, uma vez que os adeptos foram mandados para casa antes do apito para os treinos. Na sexta-feira à noite (sábado de manhã, hora europeia), as bancadas estavam novamente cheias quando a última sessão de treinos livres foi programada. Enquanto o companheiro de equipa de Sainz na Ferrari, Charles Leclerc, estava na frente na segunda sessão, George Russell fez o melhor tempo na terceira.

O facto de os estreantes Oscar Piastri e Logan Sargeant terem alinhado atrás do piloto da Mercedes mostra que as tabelas de tempos devem ser tratadas com cautela. Isto deve-se ao facto de as equipas terem seguido programas de treino diferentes. Mais uma razão para aguardar com expetativa a qualificação, que pode ser seguida aqui no live ticker.